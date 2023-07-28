Нардеп розповів, що його давно це не влаштовувало і йому соромно за мовчання.
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Причини виходу з партії "Слуга народу"
На початку звернення депутат згадав скандали навколо колишніх "слуг" Миколи Тищенка та Юрія Арістова, які під час війни відпочивали за кордоном. Нардеп заявив, що в цьому вина кадрової політики партії. Зокрема, Кривошеєв акцентував, що шкодує про мовчання.
Вони покарані, ніби питання вичерпано. Але треба розуміти, що вони обидва – це результат кадрової політики партії. Це системна проблема,
– стверджує депутат.
Особливу увагу в поясненні Кривошеєв приділив Данилу Гетьманцеву. Нардеп переконаний, що його діяльність є "деструктивною щодо української економіки та обороноздатності" та повідомив, що не буде мовчати. Він додав, що було б дивно критикувати Гетьманцева перебуваючи з ним в одній партії.
Наприкінці Кривошеєв підсумував, що вихід з партії не означає приєднання до інших політичних сил. Депутат також не буде виступати проти Володимира Зеленського – Кривошеєв не задоволений саме кадровою політикою партії.
Скандали навколо депутатів від "Слуги"
- Нещодавно стало відомо про відпочинок "слуги" Юрія Арістова в готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах. Після скандалу він подав заяву про складання повноважень. 27 липня Верховна Рада проголосувала за позбавлення Арістова мандату.
- Раніше розслідувачі виявили закордонні поїздки та люксові авто нардепа від "Слуги народу" Богдана Торохтія. Свого часу він був ініціатором закону про невиїзд депутатів.
- Політолог Микола Давидюк запропонував зробити ревізію всіх дипломатичних паспортів депутатів, щоб виявити їх порушення. Він заявив, що у порушників повинні забирати мандат, адже держава не може забезпечувати "пляжників".