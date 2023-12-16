Депутат-подрывник из Закарпатья очнулся в больнице, его допрашивает полиция, – СМИ

Депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Батрин пришел в себя в больнице. Именно он принес и взорвал гранаты на заседании Керецковского сельского совета.

Местный журналист Виталий Глагола написал, что депутат очнулся в Свалявской больнице. По его словам, палату политика от самосуда людей охраняет полиция.

Смотрите также Депутат во время заседания сельсовета на Закарпатье взорвал гранаты: все, что известно о трагедии

Депутат, бросивший гранаты, пришел в сознание

Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, уже пришел в сознание в Свалявской больнице,

– написал журналист.

По его словам, в больнице уже:

правоохранители проводят с ним следственные действия;

полиция охраняет палату от самосуда родственников раненых в сельсовете села Керецки.

Кратко о трагедии на Закарпатье