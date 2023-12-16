Депутат-подрывник из Закарпатья очнулся в больнице, его допрашивает полиция, – СМИ
16 декабря 2023, 14:48Читати новину українською
Источник:Виталий Глагола
Депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Батрин пришел в себя в больнице. Именно он принес и взорвал гранаты на заседании Керецковского сельского совета.
Местный журналист Виталий Глагола написал, что депутат очнулся в Свалявской больнице. По его словам, палату политика от самосуда людей охраняет полиция.
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Депутат, бросивший гранаты, пришел в сознание
Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, уже пришел в сознание в Свалявской больнице,
– написал журналист.
По его словам, в больнице уже:
- правоохранители проводят с ним следственные действия;
- полиция охраняет палату от самосуда родственников раненых в сельсовете села Керецки.
Кратко о трагедии на Закарпатье
- Депутат Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области взорвал три гранаты на заседании сельского совета.
- К сожалению, в результате трагедии по меньшей мере 26 человек ранены. Из них 6 – в тяжелом состоянии. Сам депутат Сергей Батрин также попал в больницу с многочисленными травмами. Его состояние также оценивали как тяжелое, ведь его доставили в реанимацию.
- В Министерстве внутренних дел рассказали, что депутат-подрывник не действовал импульсивно – он готовился. В частности, дома он написал записку с признанием.
- Известно, что депутат подорвал гранаты, рассматривая выделение надбавки и премии сельскому голове. Перед этим он ссорился с председателем по этому вопросу. Однако полиция пока не утверждает, что именно в этом была причина. Ведь идет следствие.
- Однако местные жители рассказывали, что между депутатом и сельским головой конфликты были неоднократно.