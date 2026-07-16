Об этом он заявил во время заседания ВР 16 июля.

Что известно об отставке Потураева?

Парламентарий обратился непосредственно к руководству Верховной Рады Украины с просьбой рассмотреть этот вопрос в кратчайшие сроки.

Я подал на ваше имя заявление о сложении полномочий нардепа. Я просил бы это рассмотреть безотлагательно,

– высказался Никита Потураев.

По словам нардепа Ярослава Железняка, составление мандата Потураева связано с несогласием по поводу кадровых изменений.

Справка. По состоянию на 16 июля 2026 года, согласно данным портала Верховной Рады, в парламенте насчитывается 392 народных депутата.

Что известно о масштабных кадровых изменениях в правительстве?

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в Кабинете Министров. Прежде всего, Юлия Свириденко ушла с должности премьер-министра Украины. Ее место, вероятнее всего, займет Сергей Корецкий. Появился также возможный состав нового правительства.

В то же время решение об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны повлекло за собой широкий общественный резонанс. 16 июля в разных городах Украины прошли акции в его поддержку, к которым присоединились ветераны, активисты и известные общественные деятели.