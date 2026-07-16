Про це він заявив під час засідання ВР 16 липня.
Що відомо про відставку Потураєва?
Парламентар звернувся безпосередньо до керівництва Верховної Ради України з проханням розглянути це питання у найкоротші терміни.
Я подав на ваше ім'я заяву про складання з себе повноважень нардепа. Я просив би це розглянути невідкладно,
– висловився Микита Потураєв.
За словами нардепа Ярослава Железняка, складання мандату Потураєва пов'язане із незгодою щодо кадрових змін.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Довідка. Станом на 16 липня 2026 року, згідно з даними порталу Верховної Ради, у парламенті налічується 392 народні депутати.
Що відомо про масштабні кадрові зміни в уряді?
Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Передусім зазначимо, що Юлія Свириденко пішла з посади прем'єр-міністерки України. Її місце, найімовірніше, займе Сергій Корецький. З'явився також можливий склад нового уряду.
Водночас рішення про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони спричинило широкий суспільний резонанс. 16 липня в різних містах України відбулися акції на його підтримку, до яких долучилися ветерани, активісти та відомі громадські діячі.