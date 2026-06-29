Влияют неожиданные факторы, – нардеп честно ответил, на чьей стороне сейчас преимущество в войне

У России есть две серьезные проблемы на пятом году полномасштабной войны. Впрочем, пока со стороны диктатора Путина не прослеживается четкого стремления прекратить войну на нынешней линии соприкосновения.

Народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин рассказал 24 Каналу, что объективно оценить состояние российской армии чрезвычайно сложно. Он располагает определенной закрытой информацией, но она все равно не обеспечивает 100% объективности. Однако серьезные проблемы у россиян действительно есть.

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У россиян есть две серьезные проблемы

По словам Рахманина, в России уже есть достаточно серьезные проблемы с набором населения на войну. Кроме того, у них напряженная ситуация в экономике. При этом текущая ситуация позволяет России еще достаточно долго вести боевые действия такой интенсивности. Но в перспективе у них будут проблемы с бюджетом, накоплением долга, темпами инфляции и т. д.

Именно поэтому в определенной степени россиянам эта передышка нужна не меньше, чем нам. Возможно, даже больше. Но есть нюанс. И это – Путин. Почему-то он достаточно прагматичный человек. Но в отношении войны в Украине он – нерациональный человек. Насколько я понимаю, в России достаточно много людей, которые уже говорят ему о рисках для государства и экономики из-за продолжения войны. Но он это игнорирует,

– сказал Рахманин.

Пока что со стороны диктатора Путина не видно намерений прекратить войну на фактической линии боевого столкновения.

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У кого сейчас преимущество в войне?

Как подчеркнул Рахманин, россияне все же отвергали вариант проведения мобилизации после осени 2022 года. Тогда они были вынуждены пойти на такой шаг из-за проблемы с численностью личного состава на фронте. Скрытая мобилизация в России продолжается, но там в основном ориентируются на контрактников.

В условиях фактически нулевой безработицы в России там находились люди, у которых не было работы. И единственный способ для них нормально заработать – рисковать жизнью на войне. Этих ресурсов было достаточно, чтобы не прибегать к масштабной мобилизации. Казалось, что это будет продолжаться бесконечно. Но сейчас поток уменьшился,

– отметил Рахманин.

Силы обороны уничтожают все больше оккупантов на войне. Также со временем количество желающих подписать контракт уменьшилось. А российские регионы уже не могут выплачивать огромные единовременные подъемные. Уже поступали данные, что 56 из 85 российских регионов не имеют в бюджете средств для выплаты этих денег. Таким образом, восполнять потери врагу становится все сложнее.

Пока не стоит говорить, что какая-то из сторон имеет стратегическое преимущество. У России его уже нет. Фактически единственный участок, где они более-менее эффективно продвигаются, – Константиновка, где сложилась достаточно сложная ситуация. На остальных участках фронт либо замер, либо продвижение россиян там незначительно,

– отметил Рахманин.