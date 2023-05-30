Депутат Киевсовета сбежал из Украины: прокурор просит о международном розыске

Прокурор САП ходатайствует ВАКС о международном розыске депутата Киевского городского совета. Он обвиняется в получении взятки и скрылся за границей.

Специализированная антикоррупционная прокуратура не называет имени обвиняемого, но за данным Центра противодействия коррупции говорится о Владиславе Трубицыне – депутате Киевсовета от партии "Слуга народа".

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Выехал через пункт пропуска во Львовской области

По данным прокуратуры, обвиняемый пересек границу Украины в пункте пропуска "Рава-Русская" 13 мая этого года и не вернулся. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

"16 мая 2023 года он нарушил обязательство и не явился на судебное заседание. Адвокаты не могли сообщить о месте нахождения депутата. Обвинение будет требовать обращения всего залога в размере 10 миллионов 886 тысяч гривен в доход государства и избрание обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей сразу как его задержат", – сообщили в САП.

Что известно о деле Трубицына