"Слугу народа", отвечающего за нацбезопасность, заметили на Мальдивах
Источник:"Следствие. Инфо"
Нардеп от "Слуги Народа" был замечен в 5-звездочном отеле на крупнейшем острове Мальдив. Отель подтвердил, что депутат останавливался у них, но уже уехал.
Цена мальдивской гостиницы, где останавливался "слуга", начинается от 100 тысяч гривен в сутки.
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Нардеп останавливался в пятизвездочном отеле
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки и "слуга народа" Юрий Аристов был замечен в отеле Waldorf Astoria Maldives. Это пятизвездочный отель, расположенный на самом большом частном острове Итхаафуши на Мальдивах.
Об этом журналистам сообщили источники. Расследователи позвонили в гостиницу, чтобы проверить, действительно ли Аристов был там. Оказалось, что нардеп действительно проживал в гостинице, но уже уехал.
Цена проживания на двоих в отеле колеблется от 100 тысяч до 323 тысяч гривен в сутки. Также есть предложение за более 1 миллиона гривен за ночь. Какую именно виллу выбрал нардеп неизвестно.
Сам Юрий Аристов не ответил на звонок журналистов. Однако ответила его пресс-секретарь. Она не смогла предоставить информацию о местонахождении нардепа и основаниях выезда за границу. Помощница попросила отправить журналистский запрос. Несмотря на обещание ответить в течение нескольких часов, пресс-секретарь не предоставила информацию. Супруга Аристова сообщила, что депутат был в Вильнюсе.
7 июля Юрий Аристов публиковал снимки из Вильнюса, где предположительно находился с дипломатическим визитом.
В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии,
– подписал фото депутат.
В прошлом году Аристова видели на острове Занзибар в Африке. Стоимость проживания в отеле там начинается от 170 тысяч гривен.
Выезд на отдых еще одного "слуги"
- Ранее расследователи обнаружили поездки на отдых за границу еще одного "слуги" – Богдана Торохтия. Нардеп отдыхал в Болгарии, о чем стало известно из соцсетей его супруги. Торохтий пытался обмануть журналистов фейковым фото.
- Богдан Торохтий является инициатором законопроекта о запрещении выезда нардепов. Однако это не мешало ему ездить в "командировку".
- Впоследствии стало известно, что жена нардепа владеет недвижимостью в Болгарии возле моря. Рыночная цена помещения составляет около 477 тысяч долларов.