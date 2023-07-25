"Слугу народа", отвечающего за нацбезопасность, заметили на Мальдивах

Нардеп от "Слуги Народа" был замечен в 5-звездочном отеле на крупнейшем острове Мальдив. Отель подтвердил, что депутат останавливался у них, но уже уехал.

Цена мальдивской гостиницы, где останавливался "слуга", начинается от 100 тысяч гривен в сутки.

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Нардеп останавливался в пятизвездочном отеле

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки и "слуга народа" Юрий Аристов был замечен в отеле Waldorf Astoria Maldives. Это пятизвездочный отель, расположенный на самом большом частном острове Итхаафуши на Мальдивах.

Об этом журналистам сообщили источники. Расследователи позвонили в гостиницу, чтобы проверить, действительно ли Аристов был там. Оказалось, что нардеп действительно проживал в гостинице, но уже уехал.

Цена проживания на двоих в отеле колеблется от 100 тысяч до 323 тысяч гривен в сутки. Также есть предложение за более 1 миллиона гривен за ночь. Какую именно виллу выбрал нардеп неизвестно.

Давид Арахамия уже инициировал приостановление членства во фракции Аристова. Если информация подтвердится, он потребует исключения нардепа.

Сам Юрий Аристов не ответил на звонок журналистов. Однако ответила его пресс-секретарь. Она не смогла предоставить информацию о местонахождении нардепа и основаниях выезда за границу. Помощница попросила отправить журналистский запрос. Несмотря на обещание ответить в течение нескольких часов, пресс-секретарь не предоставила информацию. Супруга Аристова сообщила, что депутат был в Вильнюсе.

7 июля Юрий Аристов публиковал снимки из Вильнюса, где предположительно находился с дипломатическим визитом.

В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии,

– подписал фото депутат.

В прошлом году Аристова видели на острове Занзибар в Африке. Стоимость проживания в отеле там начинается от 170 тысяч гривен.

Выезд на отдых еще одного "слуги"