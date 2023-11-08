300 тысяч долларов "откупных": в Тернополе депутат райсовета требовал деньги у бизнесмена
Источник:СБУ
В Тернополе СБУ совместно с НАБУ разоблачили коррупционную схему с участием местного депутата и его адвоката. Обоим сообщили о подозрении во взяточничестве.
Чиновник и его подельник обещали предпринимателю не "мешать" при покупке земельного участка, если тот заплатит им взятку в размере 300 тысяч долларов.
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Коррупция на покупке земли
По данным следствия, депутат Тернопольского райсовета и его адвокат требовали деньги у украинского инвестора, который хотел приобрести агрокомпанию на территории региона. В случае отказа злоумышленники обещали создать искусственные препятствия при оформлении собственности на земельные участки.
Кроме того, нынешний владелец агрокомпании тоже нарушил закон. Известно, что он подстрекал инвестора-покупателя к подкупу судьи, депутата и его сообщника, чтобы землю этого предприятия окончательно вывели в частную собственность.
СБУ разоблачила коррупционную схему с участием депутата / Фото СБУ
Что угрожает нарушителям
На сегодня депутату райсовета сообщили о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Подозрения также получили адвокат и руководитель агропредприятия. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Коррупция с участием депутатов: последние случаи
- Недавно подозрение получил нардеп Роберт Гарварт из группы "Доверие". Ему инкриминируют завладение земельными участками, находившимися в собственности государства.
- В розыске находится действующий нардеп Верховной Рады Ярослав Дубневич. Он подозревается в организации схемы завладения природным газом на сумму свыше 2,1 миллиарда гривен и легализации незаконно полученной прибыли.
- Нардепка от "Слуги народа" Людмила Марченко подозревается в торговле разрешением на пересечение границы. Чиновница и ее помощница обещали за денежное вознаграждение внести сведения в систему "Путь" и помочь "клиентам" уехать из Украины под видом волонтеров.