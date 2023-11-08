300 тысяч долларов "откупных": в Тернополе депутат райсовета требовал деньги у бизнесмена

В Тернополе СБУ совместно с НАБУ разоблачили коррупционную схему с участием местного депутата и его адвоката. Обоим сообщили о подозрении во взяточничестве.

Чиновник и его подельник обещали предпринимателю не "мешать" при покупке земельного участка, если тот заплатит им взятку в размере 300 тысяч долларов.

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Коррупция на покупке земли

По данным следствия, депутат Тернопольского райсовета и его адвокат требовали деньги у украинского инвестора, который хотел приобрести агрокомпанию на территории региона. В случае отказа злоумышленники обещали создать искусственные препятствия при оформлении собственности на земельные участки.

Кроме того, нынешний владелец агрокомпании тоже нарушил закон. Известно, что он подстрекал инвестора-покупателя к подкупу судьи, депутата и его сообщника, чтобы землю этого предприятия окончательно вывели в частную собственность.

СБУ разоблачила коррупционную схему с участием депутата / Фото СБУ

Что угрожает нарушителям

На сегодня депутату райсовета сообщили о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Подозрения также получили адвокат и руководитель агропредприятия. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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