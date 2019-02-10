"Депутатская ПЦУ": митрополит УПЦ МП посылает священникам ПЦУ смс с угрозами – фото

На Житомирщине священники, перешедшие в Православную Церковь Украины, получают смс-сообщения с угрозами от имени иерарха УПЦ Московского патриархата.

На священников, перешедших в Православную Церковь Украины, оказывается давление иерархом УПЦ МП митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом, сообщили в пресс-службе Житомирской епархии Православной церкви Украины.

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Иерарх УПЦ МП рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию.

Такие сообщения отправляет митрополит УМП МП

Митрополит Виссарион предупреждает, что к общинам, перешедшим от него в ПЦУ, придут русские священники и люди, которые "могут помочь покаяться".

Давление со стороны митрополита Виссариона оказывается на религиозные общины поселка городского типа Гранитное, села Маклаевка, села Федоровка Малинского района и других районов Житомирской области,

– указано в сообщении.

Также Овручская епархия УПЦ МП проводит агитацию, распространяя листовки провокационного содержания о запрете священника и покаянии всех, кто перешел в Православную церковь Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Агенты хотели дестабилизировать ситуацию в нашей стране на религиозной почве. Спецслужбы России и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР искали исполнителей преступления, которые за 2 тысячи долларов готовы поджечь культовые сооружения УПЦ МП.

Как появилась Православная церковь Украины?

Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.



В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.



Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был правой рукой Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть произошла его интронизация. А 5 февраля Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.



Что касается УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.