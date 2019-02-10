"Депутатська ПЦУ": митрополит УПЦ МП надсилає священикам ПЦУ смс із погрозами – фото

На Житомирщині священики, які перейшли до Православної церкви України, отримують смс-повідомлення з погрозами від імені ієрарха УПЦ Московського патріархату.

На священиків, які перейшли в Православну церкву України, чиниться тиск ієрархом УПЦ МП митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном, повідомили у прес-службі Житомирської єпархії Православної церкви України.

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Ієрарх УПЦ МП розсилає духовенству смс-повідомлення з погрозами та закликами до покаяння.



Такі повідомлення надсилає митрополит УМП МП

Митрополит Віссаріон попереджає, що до громад, які перейшли від нього до ПЦУ, прийдуть російські священики та люди, які "можуть допомогти покаятися".

Тиск з боку митрополита Віссаріона чиниться на релігійні громади селища міського типу Гранітне, села Маклаївка, села Федорівка Малинського району та інших районів Житомирської області,

– зазначено у повідомлені.

Також Овруцька єпархія УПЦ МП проводить агітацію, розповсюджуючи листівки провокативного змісту про заборону священика та покаяння всіх, хто перейшов до Православної церкви України.

Служба безпеки України викрила плани спецслужб Російської Федерації. Агенти хотіли дестабілізувати ситуацію в нашій державі на релігійному ґрунті. Спецслужби Росії та підпорядковані їм МГБ ЛНР/ДНР шукали виконавців злочину, які за 2 тисячі доларів готові підпалити культові споруди УПЦ МП.

Як з’явилась Православна церква України?Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.



У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.



Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП. 3 лютого Епіфаній офіційно зійшов на престол, тобто відбулася його інтронізація. А 5 лютого Епіфаній провів у Софійському соборі в Києві перше засідання Синоду ПЦУ.



Щодо УПЦ МП, то вона повинна змінити свою назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви. Такий закон 20 грудня 2018 року схвалив український парламент, давши для цього 3 місяці.