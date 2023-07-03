Депутату Алексееву избрали меру пресечения

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения депутату от партии "Европейская Солидарность" Сергею Алексееву. Его подозревают в мошенничестве и взяточничестве.

1 июля суд отложил рассмотрение дела об избрании меры пресечения депутату Сергею Алексееву, поскольку тот не явился на судебное заседание. Сегодня же, 3 июля суд таки взял Алексеева под стражу на 60 дней.

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Такое решение объявил судья Рудаков. В качестве альтернативы определен залог в 2 миллиона 264 тысячи гривен.