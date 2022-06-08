Депутату горсовета Мариуполя, который пошел на сотрудничество с Россией, сообщили о подозрении

Руководитель Донецкой областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Мариупольского городского совета в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщил 7 июня Офис генерального прокурора. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Предатель занял "руководящую" должность

По данным следствия, депутат городского совета города Мариуполь, попавший во временный контроль российских оккупантов, добровольно согласился сотрудничать с российскими преступниками. Те в свою очередь пообещали изменнику псевдодолжность "первого заместителя главы администрации города Мариуполя".

Как сообщает Офис генпрокурора, сейчас подозреваемый отвечает за:

поиск движимого и недвижимого имущества коммунальных предприятий Мариупольского городского совета,

данные о регистрации имущества в органах так называемой "ДНР",

создание комиссии по установлению состояния объектов инфраструктуры и жилого фонда Мариуполя.

К тому же, эксдепутат занимается вербовкой жителей города. Таким образом, российские войска пытаются привлечь как можно больше людей к формированию оккупационных властей.

"Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", – отметили в Офисе Генпрокурора.

Псевдозаместительнице "гауляйтера" Мариуполя сообщили о подозрении в госизмене

Это не первый прецедент, когда оккупантам удается наклонить жителей Мариуполя. Так, в конце апреля Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутату городского совета от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" согласилась на сотрудничество с захватчиками. За это ее "наградили" должностью "замглавы администрации" города Мариуполя.

Колаборантка активно выступала на русских каналах и агитировала население за "русский мир".

На неделе в медиапространстве появился и коллаборант Евгений Балицкий . Мелитопольский предатель, которого российские СМИ называют "губернатором" Запорожской области, выдвинул просьбу уехать в Крым. Такое поведение связывается с недавним подрывом автомобиля семьи Балицкого. Взрыв произошел недалеко от дома, где проживает диверсант. Поэтому велика вероятность, что это была работа диверсантов.

Случаи госизмены фиксируют и ближе к мероприятию. На днях правоохранители установили , что сотрудник пограничной службы из Ровенской области сливал российским войскам данные о нацгвардейцах. Следствие установило, что мужчину завербовали.

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