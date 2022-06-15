Депутаты Госдумы и куратор кремлевской пропаганды подверглись санкциям в Черногории, – СМИ

Черногория присоединилась к санкциям ЕС против России. В санкционные списки попали депутаты российской Госдумы, а также работники путинской администрации.

По сообщению черногорских СМИ, в перечне – 34 гражданина России, активы которых арестовали. В списке есть Алексей Громов, которого называют куратором кремлевской пропаганды.

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Кто попал в списки

Арестовали активы депутатов от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Упоминается и имя Сергея Иванова, являющегося членом Совбеза России. Что касается Громова, то он, вероятно, курирует кремлевскую пропаганду и информационную политику – в частности через государственные телеканалы.

СМИ пишут, что перечень – не окончательный и в него могут вносить коррективы. Вся арестованная недвижимость россиян расположена в таких городах как Херцег-Новый, Будва и Жабляк.

Россияне могут регистрировать имущество через подставные компании

Не исключено, что имуществом – недвижимостью, яхтами и компаниями – россияне владеют через подставные компании. Об этом сообщил директор исследовательского центра MANS Деян Миловац. Это должно стать объектом расследования того, кто позволил подозрительному капиталу войти в Черногорию.

Кто попал под санкции в Черногории / Скриншот Vjesti

Что известно об Алексее Громове

62-летний Громов еще с 2012 года занимает должность первого заместителя главы администрации президента России. Он – выпускник исторического факультета Московского госуниверситета, еще во время учебы был комиссаром комсомольского оперотряда.

Громов начал карьеру в МИДе СССР, а затем продолжил – в МИДе России. В 90-х годах работал консулом в Братиславе, а затем советником посольства. С 1996 стал руководителем прессслужбы Бориса Ельцина. С 2000 – руководитель прессслужбы Путина. С 2008 года работает в администрации президента – сначала заместителем, а затем первым заместителем председателя.

Еще с 2000-х годов Громов находится в совете директоров пропагандистского "Первого канала".

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Позиция Черногории по поводу войны России в Украине

Черногорские СМИ сообщали, что страна предоставит Украине дополнительную военную помощь.

Речь идет об оборонном вооружении.

Также Черногория была одной из стран , закрывших воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова во время его визита в Сербию.

Еще в начале мая новое черногорское правительство пообещало присоединиться ко всем санкционным пакетам ЕС.

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