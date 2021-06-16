"Переход красных линий": часть депутатов "Голоса" создают отдельное объединение

16 июня 2021 , 10:40
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Источник:

24 канал

Александра Устинова во время заседания Рады 16 июня объявила о создании объединения "Справедливость". Туда войдут 10 нардепов от "Голоса".

По словам Устиновой, к таким действиям их побудило поведение руководства политсилы. Политик отметила, что поддержка со стороны "Голоса" антиязыкового закона является предательством интересов украинцев.

Заметьте Хочется верить, что ошибочно, – Юрчишин о поддержке "Голосом" антиязыкового закона

Руководство нашей партии фактически пересекло красные линии и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру,
– заявила Устинова.

"Голос" в Раде уже "не существует"

Нардеп заявила, что на протяжении последних 5 месяцев фракция "Голос" уже не существует в Верховной Раде. Руководство не представляет интересов даже 50% однопартийцев. Кроме того, главы политсилы предали ценности, которые "Голос" декларировал перед выборами.

Какой будет "Справедливость"

По словам Устиновой, вновь созданное объединение "Справедливость" будет отстаивать интересы украинцев, а не руководства "партии, фракции или отдельных олигархов".

В объединение вошли:

  • Соломия Бобровская;
  • Галина Васильченко;
  • Роман Лозинский;
  • Юлия Клименко;
  • Наталья Пипа;
  • Ольга Стефанишина;
  • Александра Устинова;
  • Владимир Цабаль;
  • Андрей Шараскин;
  • Ярослав Юрчишин.
Обратите внимание! Недавно Устинова обвинила главу "Голоса" Киру Рудик в политическом рейдерстве. Нардеп отметила, что  партии "зачищала неугодных" руководителей областных ячеек в Днепре, Черновцах и Херсоне перед съездом партии. Зато эти должности заняли помощники Рудик.

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