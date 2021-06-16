"Переход красных линий": часть депутатов "Голоса" создают отдельное объединение

Александра Устинова во время заседания Рады 16 июня объявила о создании объединения "Справедливость". Туда войдут 10 нардепов от "Голоса".
По словам Устиновой, к таким действиям их побудило поведение руководства политсилы. Политик отметила, что поддержка со стороны "Голоса" антиязыкового закона является предательством интересов украинцев.
Заметьте Хочется верить, что ошибочно, – Юрчишин о поддержке "Голосом" антиязыкового закона
Руководство нашей партии фактически пересекло красные линии и предало интересы своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру,
– заявила Устинова.
"Голос" в Раде уже "не существует"
Нардеп заявила, что на протяжении последних 5 месяцев фракция "Голос" уже не существует в Верховной Раде. Руководство не представляет интересов даже 50% однопартийцев. Кроме того, главы политсилы предали ценности, которые "Голос" декларировал перед выборами.
Какой будет "Справедливость"
По словам Устиновой, вновь созданное объединение "Справедливость" будет отстаивать интересы украинцев, а не руководства "партии, фракции или отдельных олигархов".
В объединение вошли:
- Соломия Бобровская;
- Галина Васильченко;
- Роман Лозинский;
- Юлия Клименко;
- Наталья Пипа;
- Ольга Стефанишина;
- Александра Устинова;
- Владимир Цабаль;
- Андрей Шараскин;
- Ярослав Юрчишин.
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