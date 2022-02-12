Депутаты соберутся на экстренное заседание в любое время, – "слуги" отреагировали на напряжение

В "Слуге народа" прокомментировали рост напряжения из-за угрозы эскалации конфликта со стороны России. Нардепы готовы в любой момент собраться на заседание, чтобы одобрить решение для защиты страны и укрепления обороноспособности.

Заверили, что для таких решений голосов в парламенте хватит. Ситуация под контролем, поэтому украинцев призвали сохранять спокойствие.

Важно Угроза нападения Москвы: в МИД Украины призвали сохранять спокойствие и не сеять панику

Нельзя поддаваться на провокации

Глава партии Елена Шуляк отметила, что агрессор не только бряцает оружием. Москва пытается посеять панику внутри нашей страны, блокируя волю к сопротивлению. Однако политик подчеркнула – государство готово ко всем сценариям развития ситуации, в том числе и худшим.

Поэтому важно не поддаваться на провокации врага и не погружаться в панику.

Мы спокойны не потому, что не видим внешних угроз, мы спокойны потому, что готовы защищать страну от любых угроз – и реальных, и виртуальных,

– констатировала Шуляк.

Самая мощная поддержка за все годы

"Слуги" отметили, что Украина имеет самую мощнейшую армию за все время от 2014 года и наибольшую коалицию партнеров с начала независимости.

Украина контактирует с партнерами в режиме 24/7. Политики говорят, что "такого единения ведущих демократий не было уже десятки лет".

Украинцы окажут сопротивление

В партии констатировали, что в любом случае украинский народ будет оказывать сопротивление. Россия это осознает.

Мы имеем не только Вооруженные силы, но и сотни тысяч ветеранов, а также миллионы других граждан, которые не станут терпеть никакого порабощения. Именно на это и надо ориентироваться, а не на постоянное обновление панических новостей,

– говорят "слуги".

Добавили, что большинство таких новостей впоследствии якобы опровергают.

Последние новости об угрозе нападения России:

Россия не спешит отводить войска от границ Украины. Более того, агрессор стягивает новые. Американские и европейские СМИ 11 февраля опубликовали ряд материалов с датами и направлениями вероятного нападения.

Из-за этой тревожной информации ряд стран уже призвали своих граждан уехать из Украины. Например, США, Великобритания, Черногория, Япония, Нидерланды и др.

Госдепартамент с 13 февраля приостанавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве.

Советуем посмотреть – Ветеран АТО объяснил, как подготовить себя к возможному вторжению врага, VETERANO блог:

Текст поста Юлии Палийчук:

Ситуация контролируется, спокойствие – наше главное оружие: заявление фракции "Слуга народа"

Украина имеет наиболее мощную армию за все время с 2014 года и наибольшую коалицию партнеров в нашу поддержку за все время независимости. Власть сделала все, чтобы пророссийские силы в Украине имели меньше всего возможностей за все время независимости.

Ситуация контролируется нашей армией во главе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, разведкой, дипломатами, а также – нашими партнерами. В режиме 24/7 мы имеем постоянную координацию со всеми ведущими державами мира. Такого единения ведущих демократий не было уже десятки лет.

Народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений для защиты страны и укрепления ее обороноспособности. Уверены, что у Верховной Рады хватит для этого голосов.

Сейчас звучат уже далеко не впервые за последние полгода «объявления» о начале более широкого вторжения. Доверять ли этому? Никто не может предсказывать будущее. Но все мы знаем, что украинский народ будет сопротивляться, а значит, это не могут не понимать в России. Мы имеем не только Вооруженные силы, но и сотни тысяч ветеранов, а также миллионы других граждан, которые не станут терпеть никакого порабощения. Именно на это и надо ориентироваться, а не на постоянное обновление панических новостей со ссылкой на анонимный источник на сайтах или в соцсетях. Тем более, что почти все такие новости впоследствии опровергаются.

Сохраняем спокойствие и на своем уровне делаем то, что от нас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее.