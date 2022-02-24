Депутаты собрались в Раде, чтобы поддержать внедрение военного положения
Из-за вторжения России в Украину в государстве вводится военное положение. Депутаты собрались в Верховной Раде, чтобы поддержать его введение.
О введении военного положения на всей территории государства заявил Владимир Зеленский в срочном обращении к гражданам утром 24 февраля, передает 24 канал.
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На территориях, где введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы – военные администрации.
Режим военного положения также содержит ряд ограничений.
Что такое военное положение
В Украине военное положение определяется как особый правовой режим, который вводится в случае угрозы национальной безопасности. Его могут внедрить на территории всей Украины или в отдельных ее местностях.
Основаниями для введения военного положения могут стать как вооруженная агрессия или угроза нападения, так и опасность государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
В условиях правового режима военного положения возможно временное ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц. Какие именно – в каждом частном случае определяет президент.
Обращение Владимира Зеленского о введении военного положения: смотрите видео