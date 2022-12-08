Нардепу-предателю Деркачу предъявили обвинения в США: ему грозит до 30 лет тюрьмы

Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине вынес обвинительный акт в отношении экснардепа Украины Андрея Деркача. Его обвиняют в ряде финансовых махинаций.

Обвинения касаются банковского мошенничества и отмывания денег. Также бывший нардеп обвиняется в отмывании денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США.

Кстати Скандальному Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене: нардепа объявили в розыск

Деркача обвинили в ряде финансовых преступлений

В обвинительном заключении говорится, что начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз. Он скрывал свое участие в транзакциях американских финансовых учреждений.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.

Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

Какое наказание грозит экс-нардепу

Впоследствии эти средства использовали для выплаты 3,2 миллиона долларов наличными на имя юридического лица, созданного номинальным собственником. Остальные средства были переведены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в том числе налогов и коммунальные услуги.

Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на контролируемых им брокерских и банковских счетах в США.

В США ввели санкции против Деркача

США в сентябре 2020 года ввели санкции против Андрея Деркача. По информации Вашингтона, он поддерживает тесные связи с разведкой России и более 10 лет является активным российским агентом.

Летом 2021 года Совет нацбезопасности и обороны также ввел санкции против скандального нардепа.

Напомним, что в сентябре 2022-го пророссийскому нардепу объявили о подозрении. Следствие установило, что в течение 2019 – 2022 годов Деркач получил не менее 567 тысяч долларов от российских правоохранительных и разведывательных органов. Эти деньги ему платили за взрывную деятельность против Украины.

По решению суда бывшему депутату избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако он скрывается от следствия и находится в государственном и международном розыске.

В случае признания вины экс-депутату грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.