Держали Украину в напряжении: россия умышленно делала имитацию запусков ракет в День Независимости

В День Независимости по всей территории Украины звучало много тревог с утра до вечера. Все потому, что россия намеренно имитировала запуск ракет, чтобы держать украинцев в напряжении.

В основном на День Независимости россия совершала имитационные вылеты. Настоящих было всего 8. Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

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россияне старались постоянно держать украинцев в напряжении

Враг намеренно поднимал авиацию, не нанося ударов. План был таков, чтобы держать в День Независимости всю нацию в напряжении. Таким образом, влиять психологически на украинское население,

– рассказал Юрий Игнат.

Он добавил, что главная цель врага 24 августа – не дать украинцам в полной мере почувствовать боевых дух и независимость. Но им никогда не удастся сломить нас.

Какие регионы атаковали оккупанты на День Независимости

Запорожье россияне обстреляли дважды. Сначала под прицел попал инфраструктурный объект в Шевченковском районе, затем – 6 многоэтажек.

россияне обстреляли дважды. Сначала под прицел попал инфраструктурный объект в Шевченковском районе, затем – 6 многоэтажек. Враг атаковал Новобаварский район Харькова и Дергачевский район области. Вечером в Харькове снова раздались взрывы.

и Дергачевский район области. Вечером в Харькове снова раздались взрывы. На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Никопольский, Криворожский, Днепровский и Синельниковский районы области. Массированный смертельный удар оккупанты нанесли по Чаплиному, попав в пассажирские вагоны. В результате погибли 25 человек, а пострадал 31 человек.

оккупанты обстреляли Никопольский, Криворожский, Днепровский и Синельниковский районы области. Массированный смертельный удар оккупанты нанесли по Чаплиному, попав в пассажирские вагоны. В результате погибли 25 человек, а пострадал 31 человек. 35 сильных обстрелов и ракетных ударов зафиксировали в Луганской области .

. В Баштанском районе Николаевской области в результате артиллерийских обстрелов и авиационных ударов есть разрушения. К счастью, там обошлось без жертв. Впоследствии враг нанес удар по городу Новый Буг . Как следствие, пострадали 9 человек.

в результате артиллерийских обстрелов и авиационных ударов есть разрушения. К счастью, там обошлось без жертв. Впоследствии враг нанес удар по городу . Как следствие, пострадали 9 человек. Неспокойно сутки прошли на Полтавщине . Оккупанты 4 раза ударили по военному аэродрому в Миргороде. Повредилась техника.

. Оккупанты 4 раза ударили по военному аэродрому в Миргороде. Повредилась техника. В Черкасской области силы ПВО сбили вражескую ракету. А в Черниговской и Винницкой ликвидировали вражеские беспилотники, среди которых был "Орлан-10".

силы ПВО сбили вражескую ракету. А в ликвидировали вражеские беспилотники, среди которых был "Орлан-10". В Хмельницкой области россияне атаковали объект критической инфраструктуры. Известно, что туда "прилетело" 2 ракеты.

россияне атаковали объект критической инфраструктуры. Известно, что туда "прилетело" 2 ракеты. Самая тяжелая ситуация до сих пор остается в Донецкой области. Враг непрерывно обстреливает города и деревни области.

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