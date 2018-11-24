Десант филиала РПЦ засветился на мероприятии в честь памяти жертв Голодомора

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий принял участие в мероприятиях почтения памяти жертв Голодомора. Заметим, что его церковь поддерживает политику Кремля по многим вопросам, а в России Голодомор геноцидом украинского народа не собираются признавать.

Об участии Онуфрия в мероприятиях по случаю 85-й годовщины Голодомора сообщила пресс-служба УПЦ МП.

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Делегация УПЦ МП во главе с Онуфрием почтила память жертв Голодомора

"На территории Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине" состоялась государственная церемония почтения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. В мероприятии приняли участие предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и викарий Киевской митрополии архиепископ Обуховский Иона. Возглавил государственную церемонию Президент Украины Петр Порошенко. На мероприятии присутствовали представители власти и дипломатического корпуса, религиозные лидеры различных к онфесий и общественные деятели", – сообщают представители церкви.



На мероприятии по случаю 85-й годовщины Голодомора присутствовали лидеры разных конфессий

Напомним, ранее в МИД России отметили, что трагические события 1932-33 годов не является геноцидом украинского народа, поскольку затронули и другие страны. Также в ведомстве Лаврова отметили, что попытки Украины представить их именно так не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, а имеют политизированный и антинаучный характер.

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысяч человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Голодомор был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: