Как в УПЦ МП будут наказывать своих архиереев за поддержку Объединительного собора

Украинская православная церковь Московского патриархата не позволяет своим епископам участвовать в объединительном соборе. Тех, кто нарушит запрет, обвинят в "каноническом нарушении".

Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

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Митрополит напомнил, что УПЦ МП решила не участвовать в Объединительном соборе.

Нашей церковью было принято соборное решение, которое является обязательным для исполнения всеми верующими Украинской православной церкви (МП – 24 канал). Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что участвовать в так называемом "объединительном соборе" никто из нас не может,

– утверждает он.

Представитель УПЦ МП отмечает, что нарушение этого решения некоторыми епископами расценят как "каноническое нарушение".

"Все, что идет вразрез с каноническим правилами и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью, будет расценено как каноническое нарушение, за которым будет идти соответствующее дисциплинарное взыскание", – сказал Антоний.

По словам митрополита УПЦ МП, священный синод определит, в чем именно будет заключаться дисциплинарное взыскание, и оно может быть в виде запрета на служение.

11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Со своей стороны, УПЦ МП тоже заявила о приипинити евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и отказалась присоединяться к процессу создания автокефальной украинской православной церкви.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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