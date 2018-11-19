14:48
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Как в УПЦ МП будут наказывать своих архиереев за поддержку Объединительного собора

      30 Читати новину українською
      В УПЦ МП рассказали, как накажут архиереев, которые пойдут на Объединительный собор
      В УПЦ МП рассказали, как накажут архиереев, которые пойдут на Объединительный собор / Фото из открытых источников

      Украинская православная церковь Московского патриархата не позволяет своим епископам участвовать в объединительном соборе. Тех, кто нарушит запрет, обвинят в "каноническом нарушении".

      Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

      Читайте также: Когда назовут дату Объединительного собора: в Константинополе сделали важное заявление

      Митрополит напомнил, что УПЦ МП решила не участвовать в Объединительном соборе.

      Нашей церковью было принято соборное решение, которое является обязательным для исполнения всеми верующими Украинской православной церкви (МП – 24 канал). Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что участвовать в так называемом "объединительном соборе" никто из нас не может,
      – утверждает он.

      Представитель УПЦ МП отмечает, что нарушение этого решения некоторыми епископами расценят как "каноническое нарушение".

      "Все, что идет вразрез с каноническим правилами и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью, будет расценено как каноническое нарушение, за которым будет идти соответствующее дисциплинарное взыскание", – сказал Антоний.

      По словам митрополита УПЦ МП, священный синод определит, в чем именно будет заключаться дисциплинарное взыскание, и оно может быть в виде запрета на служение.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Со своей стороны, УПЦ МП тоже заявила о приипинити евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и отказалась присоединяться к процессу создания автокефальной украинской православной церкви.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      КТО ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИЮ РПЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОМОСА ДЛЯ УКРАИНЫ

       

      •  
      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Томос УПЦ МП УПЦ КП Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сегодня , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 55
      Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      сегодня , 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      Юліана Вінтюк 2894
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      сегодня , 12:01 Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      Павло Казарін 1685
      Выборы и лозунги: как политики играют обещаниями и какие зачастую не выполняют
      сегодня , 10:58 Выборы и лозунги: как политики играют обещаниями и какие зачастую не выполняют
      Інна Жолобович 116
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук