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      Як в УПЦ МП каратимуть своїх архієреїв за підтримку Об'єднавчого собору

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      В УПЦ МП розповіли, як покарають архієреїв, що підуть на об'єднавчий собор
      В УПЦ МП розповіли, як покарають архієреїв, що підуть на об'єднавчий собор / Фото з відкритих джерел

      Українська православна церква Московського патріархату не дозволяє своїм єпископам брати участь в об'єднавчому соборі. Тих, хто порушить заборону, звинуватять у "канонічному порушенні".

      Про це заявив митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ в Facebook.

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      Митрополит нагадав, що УПЦ МП вирішила не брати участь в Об’єднавчому соборі.

      Нашою церквою було прийнято соборне рішення, яке є обов'язковим для виконання всіма вірними Українській православній церкві (МП – 24 канал). Це стосується і єпископату, і духовенства, і мирян. У цьому рішенні сказано конкретно, що брати участь у так званому "об'єднавчому соборі" ніхто з нас не може,
      – стверджує він.

      Представник УПЦ МП наголошує, що порушення цього рішення деякими єпископами розцінять як "канонічне порушення".

      "Все, що йде врозріз з канонічним правилам і тими рішеннями, які прийняті Українською православною церквою, буде розцінене як канонічне порушення, за яким йтиме відповідне дисциплінарне стягнення", – сказав Антоній.

      За словами митрополита УПЦ МП, священний синод визначатиме, у чому саме полягатиме дисциплінарне стягнення і чи може воно бути у вигляді заборони на служіння.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Зі свого боку, УПЦ МП теж заявила про приипинити євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом та відмовилась долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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      ХТО ЩЕ ПІДТРИМУЄ ПОЗИЦІЮ РПЦ ЩОДО ТОМОСУ ДЛЯ УКРАЇНИ

      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ КП УПЦ МП Томос Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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