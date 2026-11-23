Полноправное членство Украины в НАТО – гораздо более эффективный и надежный механизм, чем гарантии по аналогии со статьей 5 НАТО. Наша страна уже фактически является частью системы обороны Европы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления перед парламентом Германии на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, сообщает Интерфакс-Украина.

Что сказал Зеленский?

Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых условий мирной жизни в Украине являются надежные гарантии безопасности. И в данном случае гораздо проще просто принять наше государство в НАТО, чем придумывать альтернативные механизмы.

Если уже звучит, что одним из ключевых условий мирной жизни после этой войны являются прочные гарантии безопасности для Украины – то, что некоторые сейчас называют гарантиями вроде статьи 5 – то почему бы не сказать вслух то, о чем думает много людей? Не было бы более эффективно принять Украину в НАТО? Не было бы лучше для всех нас, дешевле во внедрении и надежнее, когда речь идет о реальной защите безопасности,

– заметил Зеленский.

Он отметил, что Украина уже сотрудничает с западными партнерами по оборонной сфере. В планах много проектов, которые готовят на будущее. Фактически, Украина уже является частью западной системы ценностей.

Украине важно четко знать, что сделают партнеры в случае нового нападения России. Гарантии безопасности должны быть такими, чтобы РФ даже не думала нападать.

НАТО – это ответ. А с сильной украинской армией Альянс станет сильнее,

– отметил Зеленский.

Переговоры насчет гарантий безопасности для Украины

Напомним, ранее спецпредставитель Дональда Трампа Джаред Кушнер допустил возможность предоставления Украине гарантий по образцу статьи 5 НАТО в контексте согласования будущей структуры безопасности Европы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Зеленский отмечал, что полноценное членство в Альянсе обойдется значительно дешевле всем союзникам, ведь без участия в блоке стране придется самостоятельно обеспечивать все оборонные нужды.