Дешево и сердито, – Воздушные силы о причинах использования Россией шаров с отражателями

Россия запускает по Украине шары с отражателями. Москва делает это ради того, чтобы отвлекать внимание нашей ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что россияне используют так называемые "дедовские методы", чтобы отвлечь внимание Воздушных сил и для растраты наших средств ПВО.

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Для чего россияне используют шары с отражателями

Юрий Игнат сообщил, что вред нашему государству могут нанести обломки ракет, работающих по вражескому шару. Также спикер вызвал причины использования этих шаров Россией.

Как говорят в России: "Дешево и сердито". Они берут там… Чего стоит надуть этот шарик и запустить,

– заявил Игнат.

Однако он отметил, что ВСУ регулярно уничтожают вражеские беспилотники оперативно-тактического уровня, а именно "Орлан-10", которые россияне часто применяли на нашей территории для ведения воздушной разведки.

В разведке сказали, зачем Россия использует шары

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что есть информация о враждебных намерениях врага.

В том числе сбор данных, выманивание активности украинских средств противовоздушной обороны. Есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы,

– заявил Андрей Юсов.

По его данным, воздушные силы, разведка отслеживают ситуацию.

"Что касается неизвестных объектов, ситуация известна, они находятся под контролем", – отметил представитель разведки.

Что известно о вражеских шарах в Украине