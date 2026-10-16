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24 Канал Новости Украины Десятки стран делятся с Украиной разведданными, – Зеленский
16 октября, 14:54
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Обновлено - 15:10, 16 октября

Десятки стран делятся с Украиной разведданными, – Зеленский

Татьяна Бабич

Разведывательные данные в условиях современной войны имеют решающее значение. Ситуация с доступом Украины к такой информации несколько обострилась из-за осложнения отношений с США. При этом Владимир Зеленский сообщил, что десятки других стран продолжают предоставлять Киеву разведывательные данные.

Об этом президент заявил во время пресс-брифинга на саммите ЕС в Брюсселе.

Что заявил глава государства по поводу разведданных? 

Зеленский отметил, что Украина получает разведданные от десятков стран, однако информацию о пусках баллистических ракет предоставляют именно США. 

Также Киев работает с Францией и другими партнерами по расширению возможностей связи, чтобы уменьшить зависимость от внешней помощи. 

Следует напомнить, что несколькими днями ранее в медиа появилась информация о том, что Вашингтон может лишить Киев важной разведывательной информации, якобы, чтобы заставить Украину прекратить удары по российским НПЗ. 

Несмотря на то, что официально отмечалось, будто США продолжают делиться разведданными с Украиной, о чем говорил и сам Дональд Трамп, вечером 12 и 13 октября Киев подвергся баллистической атаке. Ракеты ударили по столице без предупреждения, из-за чего и заговорили о потере важных "партнеров". 

Во время массированной атаки страна-агрессорка выпустила 39 баллистических ракет и 120 ударных дронов, поразив шесть энергообъектов, в том числе киевские электростанции. Около 600 тысяч человек остались без света. В столице погибли по меньшей мере четыре человека, еще 25 пострадали. 

Во время последующих атак западные "партнеры", по данным воздушных сил, предупреждали Украину об угрозе баллистических ударов.

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Владимир Зеленский
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