И деньги потратили, и от призыва не уйдут: поддельные справки от ВВК могут иметь десятки тысяч

Федор Вениславский прокомментировал проверки в ВВК. По его словам, десятки тысяч уклонистов могли сфальсифицировать медицинские документы.

Коррупция в ТЦК и ВВК – это угроза национальной безопасности. Об этом представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский сообщил в эфире телемарафона.

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Федор Вениславский напомнил, что несколько недель назад прошло заседание СНБО по работе ТЦК, а сегодня рассмотрели работу ВВК.

Эти две составляющие проведения мобилизационных мероприятий в Украине, вернее нарушения, сопровождающие деятельность этих двух составляющих, начинают угрожать национальной безопасности, поскольку это решение рассматривают на заседании высшего координационного органа по вопросам безопасности,

– сказал он.

Будут проверять не все заключения ВВК. Речь идет о заключениях о непригодности к военной службе – именно благодаря им люди избегают мобилизации. Поэтому правоохранители проверят их за полтора года после начала мобилизации в Украине.

Участие в фальсификации медицинских документов – а это официальные документы – является преступлением. К сожалению, людей, которые за это время сфальсифицировали справки, много.

Я думаю, что речь может идти о десятках тысяч людей, признанных непригодными к военной службе. Конечно, мы не можем говорить, что все были необоснованно признаны непригодными, но значительная часть – это граждане, которые пытались через коррупционные схемы избежать призыва,

– отметил представитель президента.

Почему так долго тянули

Журналисты задали вопрос, почему за полтора года войны не искоренили коррупцию в тех органах, которые занимаются мобилизацией. По словам Вениславского, нет сдерживающего фактора, понимания, что человек сядет за решетку, если будет нарушать закон.

Причина этих явлений не в наказании – за коррупционные действия оно и так строго. Но ключевая проблема – люди не чувствуют неотвратимости наказания за такие действия,

– подытожил он.

Что известно о решении СНБО

11 августа Владимир Зеленский провел специальное заседание СНБО. По его результатам он уволил всех областных военкомов из-за случаев злоупотреблений в территориальных центрах комплектования. Тогда же он анонсировал заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям, где тоже есть злоупотребления.

30 августа состоялось заседание СНБО по ВВК. Президент поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями. По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время с начала полномасштабной агрессии.