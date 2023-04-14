Это очень опасно, – Данилов предупредил о новом плане окупантов с мая по октябрь

Россия будет пытаться расшатать ситуацию внутри страны. Особенно опасный период май – октябрь. Враг всеми способами пытается дестабилизировать украинцев.

Об этом предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Россияне будут пытаться дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране с мая по октябрь. Это их план: кроме военной ситуации, дестабилизировать ситуацию в стране,

– заявил Алексей Данилов.

По его словам, захватчики не могут нас одолеть военным путем, поэтому их задачей с мая по октябрь будет дестабилизация ситуации внутри нашей страны.

Россия будет пытаться "расшатать" страну

Данилов также пояснил, что оккупанты понимают, что в дальнейшем не смогут удержать ситуацию внутри своей страны и осознают, что им нужно как можно скорее завершить "украинский вопрос".

"Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", — добавил секретарь СНБО.

Данилов призвал не заниматься популизмом

По его словам, например, в последние 2 – 3 недели активизировался политический процесс внутри страны.

"Кто-то придумал себе, что будут выборы в октябре. Я вообще не понимаю, как выборы могут проходить во время войны. Кто-то бросил эту ситуацию – и некоторые деятели, которые в прошлом имели бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и пытаются расшатать страну" .

Я хотел бы обратиться к ним с простой просьбой: "Опомнитесь!" Имейте в виду, что война не закончится, пока мы не освободим все наши территории. Затем будете заниматься политикой, популизмом. А сейчас надо бок о бок работать на страну,

– добавил Данилов.

К слову, ранее Алексей Данилов призвал украинцев не привязываться к конкретным датам в вопросе наступления ВСУ. По его словам, украинские защитники каждый день действуют эффективно и уверенно. Более того, информационный ажиотаж не в пользу планов Сил обороны Украины.