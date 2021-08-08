Детскую гвардию Путина оккупанты учили стрелять из танка на Луганщине: видео

Оккупанты в очередной раз приучают жителей оккупированных территорий к войне. На этот недобрая рука Кремля досталась неподконтрольной Киеву Луганщины. И они детей нарядили в военную форму и показали, что такое танк.

Соответствующее видео появилось в сети 7 августа. На кадрах видно, как группу детей привезли на полигон.

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Детская гвардия Путина на оккупированной Луганщине: детали

Ролик является фрагментом новостного сюжета. На кадрах диктор говорит, что осмотр танка – это самый интересный момент экскурсии.

Далее показывают, как дети осматривают военную технику. Боевики также не остались в долгу и продемонстрировали свои так называемые навыки.

В конце экскурсии дети в лучших традициях советского воспитания поблагодарили убийц украинских военных.

Смотрите видео, как на оккупированной Луганщине дети укрощали танк

Дети – члены "Юнармии"

Об этом свидетельствует подпись к одному из спикеров на видео. Кроме того, дети были одеты в военную форму и имели красные береты с погонами.

Полное название организации, которая таким образом обучает подростков, – "Молодая гвардия – Юнармия".

Добавим, что ранее оккупанты приучали детей к войне в Донецке. Также несколько таких случаев было в Крыму.