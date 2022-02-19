Дети идут не в НАТО, они идут в школу, – Зеленский об обстрелах на Донбассе

На днях российские наемники обстреляли детский сад в Станице Луганской и двор лицея во Врубовке. Владимир Зеленский прокомментировал циничные атаки боевиков.

Об атаках пророссийских наемников по гражданским объектам на Донбассе Владимир Зеленский высказался во время своего выступления на Мюнхенской конференции, сообщает 24 канал.

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Зеленский прокомментировал обстрел детского сада в Станице Луганской

Президент отметил, что на днях посетил передовую. Он прокомментировал недавние обстрелы боевиков, когда снаряды попали в здание детского сада в Станице Луганской и во двор лицея во Врубовке.

Дети идут не в НАТО, а на уроки в школу. У кого-то есть математика. Обычные дети без калькулятора могут посчитать разницу между количеством обстрелов в последние 3 дня и упоминаниями Украины в нынешнем Munich Security Report (отчет публикуют перед конференцией – 24 канал),

– сказал Зеленский.

Он добавил, что те, у кого физика, могут понять, насколько бредовыми являются заявления о том, что обстрелы ведутся со стороны Украины. "У кого-то история. Когда на школьном дворе появляется воронка от бомбы, у детей возникает вопрос: неужели мир забыл ошибки 20 века", – продолжил политик.

Зеленский также спросил, как так случилось, что в 21 веке в Европе снова идет война и гибнут люди, почему она длится дольше, чем Вторая мировая война.

Обстрелы гражданских объектов на Донбассе: коротко

Российские наемники значительно активизировались 17 февраля. В результате атак врага тогда пострадали 2 военных и 2 мирных жителей.

Боевики били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В учреждениях в то время были дети и персонал.

Украинская власть и международное сообщество осудила такие действия оккупантов. В то же время в России попытались то переложить вину за обстрелы на Украину, то вообще оспорить факт открытия огня.

Вражеские атаки не прекращаются до сих пор.

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Текст сообщения штаба ООС:

Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неуклонно придерживаются минских договоренностей и норм международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант.

Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия.