Трагедия на Херсонщине: водолазы вытащили тела 2 детей, поиски еще одного мальчика продолжаются

Вечером 13 февраля в Херсонской области под лед провалилось сразу 5 детей. Двух несовершеннолетних спас местный житель, но, к сожалению, остальные дети не выжили.

На сейчас спасатели достали из воды 2 тела, поиски еще одного мальчика. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о спасении детей

В селе Долгое Бериславского района Херсонской области сразу 5 детей провалились под тонкий лед на реке Ингулец. Трагедия произошла вечером 13 февраля.

Как сообщили спасатели, четверо детей из одной семьи – двое мальчиков 13 и 9 лет, а также две девочки 14 и 12 лет – гуляли по льду реки Ингулец. Тонкий лед не выдержал, и все они провалились в воду.

Это заметила 16-летняя девушка, которая была неподалеку. Она бросилась спасать детей, но и сама оказалась под водой. К счастью, рядом был местный житель. Он вытащил из воды 16-летнюю спасительницу и 12-летнюю девочку.

Поиски продолжались почти всю ночь. Водолазам ГСЧС Херсонщины с помощью подводного дрона удалось найти тела двух детей – 9-летнего мальчика и 14-летней девочки. Их уже удалось достать из воды.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших детей. Вечная и светлая память!

Сейчас продолжаются поиски 13-летнего мальчика.

В ГСЧС Херсонщины отметили, рыбаки, взрослые и дети иногда игнорируют элементарные правила собственной безопасности и выходят на опасный лед. Лед часто неплотно соединяется с берегом, бывают трещины и полости с воздухом, а в отдельных местах даже близко к берегу глубина достигает нескольких метров.

Несмотря на то, что на пресных водоемах Херсонщины уже образовался неустойчивый тонкий лед, спасатели напомнили правила безопасности на льду.

Правила безопасности на льду / Инфографика ГСЧС Херсонщины

Ранее в поселке Летичев Хмельницкой области спасли 12-летнего мальчика, который провалился под лед. Ребенок, возвращаясь из школы, пошел "рыбачить" и упал в воду. К счастью, прохожий услышал крик и вызвал спасателя.