Трое детей провалились под лед на Кировоградщине
В селе Новоалександровка Кропивницкого района 3 подростков провалились под лед. К счастью, детей спасли.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Дети провалились под лед на реке
Трое мальчиков провалились под лед на реке Громоклия. Крики детей услышал 28-летний местный житель. Мужчина бросился на помощь. До приезда спасателей вытащил двух старших подростков 14 и 15 лет.
Последнего мальчика 2014 года рождения спасли чрезвычайники совместно с правоохранителями.
Обратите внимание! Спасатели призывают не выходить на лед. Подчеркивают, это смертельно опасно! В случае чрезвычайной ситуации звоните 101.
На Кировоградщине дети провалились под лед / Фото ГСЧС
Напомним, в феврале в Одесской области произошла ужасная трагедия. Трое подростков, которые провалились под лед на местном пруду, погибли.
В ГСЧС сообщали, что дети решили испытать лед на прочность, к сожалению, он не выдержал.