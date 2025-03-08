Трое детей провалились под лед на Кировоградщине

В селе Новоалександровка Кропивницкого района 3 подростков провалились под лед. К счастью, детей спасли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Дети провалились под лед на реке

Трое мальчиков провалились под лед на реке Громоклия. Крики детей услышал 28-летний местный житель. Мужчина бросился на помощь. До приезда спасателей вытащил двух старших подростков 14 и 15 лет.

Последнего мальчика 2014 года рождения спасли чрезвычайники совместно с правоохранителями.

Обратите внимание! Спасатели призывают не выходить на лед. Подчеркивают, это смертельно опасно! В случае чрезвычайной ситуации звоните 101.

На Кировоградщине дети провалились под лед / Фото ГСЧС

Напомним, в феврале в Одесской области произошла ужасная трагедия. Трое подростков, которые провалились под лед на местном пруду, погибли.

В ГСЧС сообщали, что дети решили испытать лед на прочность, к сожалению, он не выдержал.