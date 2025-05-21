В Черновцах подростки украли из магазина собранные для военных деньги
- В Черновцах группа подростков украла деньги из магазина, которые собирались для военных.
- Ответственность за действия подростков могут понести их родители.
В Черновцах подростки украли деньги прямо из магазина. Дети не обращали внимания на замечания продавщицы и убежали.
Группа украла деньги, которые магазин собирал для военных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Черновицкий проминь.
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Дети украли пожертвования для военных
В магазине обуви на улице Горького владельцы поставили банку, где собирали деньги для военных. Посреди дня 21 мая в заведение зашли четверо подростков, которые быстро забрали банку и убежали.
Продавщица пыталась остановить несовершеннолетних, но они не реагировали на призывы вернуть деньги. Она отметила, что это средства, собранные для армии. Однако ребята ушли из магазина, украв все деньги.
К сожалению, такое быдло есть в Черновцах,
– сообщили в магазине.
Камеры наблюдения зафиксировали преступление подростков: смотрите видео
Учитывая, что преступление совершили несовершеннолетние, отвечать за их действия будут родители. Полиция еще не реагировала на инцидент.
Напомним, в начале мая во Львове вооруженный мужчина напал на курьера службы доставки и украл у него 2 000 гривен. Правоохранители остановили вора недалеко от места преступления. По факту нападения на прохожего начато досудебное расследование.