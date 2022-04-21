"Дети на улице в войну играют": что пишут оккупантам в Украине их родственники из России

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину ночью 24 февраля. С тех пор по состоянию на 21 апреля потери противника составили более 21 тысячи личного состава.

Журналисты сайта 24 канала располагают письмами российским солдатам, которые были убиты на территории Украины. Публикуем несколько фрагментов из них.

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Письмо младшему сержанту 237 полка Михайлову Александру Игоревичу

"От любимой жены и дочери. 8 марта 2022".

"Ты нужен мне и нашей дочери. Она очень по тебе скучает. А я очень хочу обнять тебя. Я раньше зачеркивала дни до твоего приезда в отпуск, ты помнишь? А теперь я считаю дни, которые мы проводим без тебя. Но ты не грусти. Скоро все закончится и мы с тобой встретимся. Ты снова будешь обнимать нас с дочкой, играть с ней, целовать нас..."

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"Ты знаешь, я поняла, что мы особо не ценили друг друга. Да, мы любим и уважаем, но с началом всей этой ситуации, я действительно поняла, как это – бояться потерять тебя. Потерять не на словах, а по-настоящему... Ты должен вернуться домой, ты обещал мне и нашей дочери, обещал ей, что проверишь всех ее поклонников, научишь кататься на коньках и велосипеде, что будешь ходить с ней на заброшки (заброшенные здания – 24 канал), а она тебя будет звать с собой на вписки тайно от меня…"

Лист младшему сержанту 237 полка / Скан листа, 24 канал:

"Чтобы ты не говорил, Бог с вами. Ты бы только знал, как здесь гордятся все вами. Все рисуют и клеят наклейки с буквой "Z". Дети на улицах в войну играют, кричат "а я сильный, как мой папа". Смотрю на этих мальчиков и представляю, как ты с нашим сыном играешь в танки… Каждый день созваниваемся с твоей мамой и рассказываю о тебе… Еще я записалась в женский состав в твой полк… Все твои родные и общие друзья из нашего города постоянно о тебе спрашивают, нет ли новостей?

Грибову Кириллу Дмитриевичу, 237-й полк

"От любимой семьи Лисика, Добрыни, твоего Демона"

"Происходит что-то страшное и непонятное, но скоро все закончится и все вернутся домой. Я тобой очень горжусь… Привет тебе большой от моей мамы и отца. Они тебя сильно ждут, как сына. Папа молится за тебя и других ребят каждый день. И я молюсь каждый день, чтобы ты был цел и здоров. Я знаю, что ты у меня со всем справишься.

Письмо русскому солдату / Скан письма, 24 канал:

"Связывалась с твоим отцом. Он просил передать, что очень гордится тобой… Не падай духом! Мы тебя очень ждем. Так что ангел телохранитель у тебя очень сильный. Не думай ни о каких проблемах, все решится и наладится. Сейчас главное твое задача – вернуться домой".

"Поздравляю, сынок. Все знакомые из Петербурга и Москвы передают тебе привет, спрашивая, нет ли каких-то новостей… Помнишь на твой День рождения почтой открытку послала, чтобы необычно было. А теперь ты, пожалуй, до своего Дня рождения не приедешь, поэтому поздравляю тебя с наступающим праздником. Будь здоров, не падай духом, ты же спортсмен. Все в твоей жизни решится, главное – вернись».

Письмо русскому солдату / Скан листа, 24 канал

Жукову Игорю Владимировичу

"У меня здесь все под контролем. Новости даже не включаю… Вот приедешь, буду жмакать тебя сколько хочешь. В первой посылке я отправила тебе некоторые вещи, собирала наспех. Да и в магазинах некоторых вещей не нашлось, их раскупили. Люди сошли с ума, наверное, они уже себе готовят земельные участки... Но у нас все нормально и товаров хватает в магазинах... Они просто не успевают их раскладывать... Будь спокойным, соберись, мы все с тобой, только береги себя. Я тебя люблю, но не лезу никуда, не балуюсь, занимаюсь спортом… Хоть ты и говорил ничего не слать, я все равно решила собрать еще то, что нам говорят. Не сильно тратилась, не волнуйся. Самое необходимое".

Письмо Жукову Игорю Владимировичу / Скан листа, 24 канал:

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Блинкову Максиму Николаевичу

"Тебе там не легко, я все понимаю, я верю и жду, очень скучаю и люблю. Настя и бабушка передают тебе большой привет и очень ждут и скучают по тебе... Спасибо, что звонишь мне, когда есть шанс. Твой голос для меня как огонек надежды и веры, когда опускаются руки... Я тебя очень люблю и мы с тобой со всеми трудностями справимся, неважно, как будет тяжело, мы всегда всех порвем... Я буду молиться и буду твоим ангелом-хранителем. Уже придумала как буду тебя встречать, и с кем будем отмечать. Я тебя очень люблю и буду ждать, сколько бы времени не прошло…"

Письмо Блинкову Максиму Николаевичу / Скан листа, 24 канал:

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