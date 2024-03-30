Болотистая ловушка в центре города: в Подмосковье школьников засосало в грязь – видео
В российском Солнечногорске двое детей застряли в грязи прямо в центре города. Местные власти не позаботились о благоустройстве, поэтому на центральной площади образовалась настоящая трясина.
Обоих школьников удалось вытащить из плена грязи, однако без помощи спасателей не обошлось. Один из пострадавших в результате инцидента остался без ботинка.
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Плен в Солнечногорске
В городе Солнечногорск, что в Подмосковье, из-за халатности местной власти, которая не позаботилась о ливнях воды и тяжелой технике, образовалось настоящее болото. Отмечалось, что ранее в центре города стоял каток, однако после его демонтажа коммунальщики оставили там гору песка, который, смешавшись с водой, превратился в настоящую ловушку.
Дети застряли в грязи: смотрите видео
В сети публикуют видео, на которых двое школьников застряли в трясине, что образовалась прямо на центральной площади. Так, одного мальчика удалось вытащить сразу. Однако он был весь в грязи, а также потерял один ботинок.
Попытки спасения второго мальчика местными: смотрите видео
Другого же мальчика трясина удерживала сильнее. Местные сначала пытались самостоятельно освободить ребенка – даже использовали лопаты – однако ничего не удавалось. Очевидцы вызвали спасателей, которые уже вытащили ребенка из болота.
На спасение малышей прибыли спасатели: смотрите видео
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