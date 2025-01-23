Ходили босиком и спали на земле: на Тернопольщине семья с 5 детьми жила в халабуде в лесополосе

В Тернопольской области обнаружили женщину с 5 детьми, которые жили в хижине посреди лесополосы. Они буквально спали на земле, ходили босиком и не имели еды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальницу отдела связей с общественностью Патрульной полиции области Олесю Мялковскую.

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На Тернопольщине дети жили посреди лесополосы

Мялковская рассказала, что стандартный выезд мобильной бригады патрульной полиции завершился нестандартным сообщением о том, что в посадке проживает семья с детьми прямо в хижине. Когда правоохранители прибыли на указанное место, то обнаружили что-то вроде халабуды, в которой жила женщина с пятью детьми в возрасте от 4 до 9 лет.

В хижине, которая создана из нескольких палок, сбитых гвоздями, и обтянута аграрной пленкой, дети спали на земле. Там лежали только грязные матрас и коврик. Кроме того, дети ходили босиком, потому что не имели ни обуви, ни носков.



Семья жила в хижине / Фото Олеси Мялковской



В каких условиях жили дети / Фото Олеси Мялковской

Когда женщина, которая назвалась матерью детей, поняла, что приехали полицейские и представители социальной службы, то начала сильно нервничать. Чиновники пытались пообщаться с женщиной, однако она отказалась отвечать на вопросы.

Я знаю, что возможно многие скажут о том, что возможно у нее сложные жизненные обстоятельства, она попала в критическую ситуацию, или что-то другое, Но это не оправдание! На вопрос, что она сделала, чтобы решить эту проблему, куда обращалась, какие действия совершала – в ответ была только тишина. Потому что это для них, к сожалению, норма,

– написала Мялковская.

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Правоохранители отметили, что мимо места, где жили несовершеннолетние, ежедневно проходили люди. Однако никто не сообщал о вопиющем случае. Правоохранители призвали не оставаться в стороне от подобных ситуаций, ведь всегда можно оставить анонимный звонок.

"Спасибо тому одному из сотни (без преувеличения), кто таки обратился в полицию и сообщил об этом событии. Не будьте равнодушными!" – призвала полицейский.

Сейчас дети уже получили всю необходимую помощь. Их помыли, осмотрели и накормили. Сейчас несовершеннолетних ждет лечение в Тернопольской областной детской клинической больнице.