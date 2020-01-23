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      Deutsche Bahn: как работает немецкая компания, которая будет помогать Укрзализныце

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      Deutsche Bahn будет помогать Укрзализныце: что известно о немецкой компании / railcolornews.com

      Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn будет реформировать Укрзализныцю. Премьер Алексей Гончарук анонсировал, что компании отдадут в управление Укрзализныцю на 10 лет, однако в Deutsche Bahn говорят, что будут предоставлять только консультации. Как функционирует Deutsche Bahn – читайте в материале 24 канала.

      Deutsche Bahn – крупнейший железнодорожный оператор Германии, это государственная компания. Она также является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией Центральной Европы.

      К теме: Укрзализныцю отдадут на 10 лет в управление Deutsche Bahn: компания это опровергла

      Deutsche Bahn создали в 1994 году в результате объединения железных дорог Западной и Восточной Германии. Компания делится на различные организационные подразделения, выполняющие свои задачи с дочерними предприятиями.

      Перевозчик пользуется в самой Германии не слишком хорошей репутацией – его часто критикуют за опоздание и задержки поездов, а также дороговизну билетов и неудобство. Например, пассажиры недовольны скоростью интернета в поездах.

      поїзд Deutsche Bahn фото салон потяга німецька залізниця
      Салон поезда Deutsche Bahn / Фото happyrail.com

      В состав холдинга Deutsche Bahn входят структурные подразделения:

      • DB Fernverkehr (пассажирские перевозки),
      • DB Regio (региональные перевозки),
      • дочерняя компания Arriva (автобусные и железнодорожные перевозки в странах Европы),
      • дочерняя DB Bahn (управление),
      • дочерняя DB Dienstleistungen (услуги),
      • дочерняя DB Netze (инфраструктура),
      • дочерняя DB Schenker (грузоперевозки).

      Пассажирские перевозки

      • Наполовину независимое подразделение Deutsche Bahn – Fernverkehr – осуществляет пассажирские перевозки:
      • поездами дальнего следования (InterCity, EuroCity),
      • скоростными поездами (Intercity-Express),
      • ночными поездами (CityNightLine),
      • поездами на средние расстояния от 100 до 300 километров (RegionalExpress),
      • региональными поездами на малые расстояния и незначительные населенные пункты (RegionalBah),
      • городскими и пригородными поездами в мегаполисах и агломерациях (S-Bahn).

      Fernverkehr запускает сотню поездов в сутки. В то же время междугородние услуги всех конкурентов составляют не более 10-15 поездов в день.

      Читайте также: За Укрзализныцю возьмутся немецкие специалисты: что изменится в компании – заявление Гончарука

      фото поїзда Deutsche Bahn Німеччина пасажирські перевезення люди з інвалідністю
      Пассажирский поезд Deutsche Bahn / weltreisejournal.de

      Транспорт и логистика

      В группу транспорта и логистики входят дочерние предприятия, осуществляющие грузовые перевозки железнодорожным и другими видами транспорта:

      • грузовые перевозки железнодорожным транспортом (DB Schenker Rail),
      • логистика и комбинированные перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, речным и воздушным транспортом (DB Schenker Logistics).

      Инфраструктура

      В группу инфраструктуры входят дочерние предприятия, обслуживающие железнодорожную инфраструктуру:

      • DB Netze Fahrweg – группа предприятий, которые обслуживают рельсовую инфраструктуру железных дорог;
      • DB Netze Personenbahnhöfe – группа предприятий, которые обслуживают вокзалы;
      • DB Netze Energie – группа предприятий, которые отвечают за энергообеспечение железных дорог (электроэнергией и топливом).

      Услуги

      Предприятия из группы услуг отвечают за обслуживание подвижного состава, телекоммуникации и компьютерную технику, обслуживание служебной техники, обслуживание недвижимости и безопасность.

      Читайте также: Укрзализныця заменила огромное количество комплектов постельного белья

      Скандал в Deutsche Bahn из-за Греты Тунберг

      Скандал вокруг эко-активистки Греты Тунберг и Deutsche Bahn вспыхнул после публикации активисткой в ​​твиттере фотографии, где она сидит на полу вагона поезда возле багажного отделения. По словам Тунберг, поезд был переполнен.

      В Deutsche Bahn на это ответили, что Грета имела билет в первый класс, который давал ей право на все дополнительные услуги для пассажиров этой категории. Отметим, что активистка была вынуждена несколько раз пересесть с поезда на поезд, и знаменитое фото в окружении чемоданов было сделано после одной из таких пересадок.

      Почему поезда Deutsche Bahn опаздывают

      С 2018 по 2019 год перевозчик выплатил 53,6 миллиона евро пассажирам поездов, которые опаздывали или не отправлялись вовремя. И число этих выплат растет ежегодно.

      С одной стороны, клиенты стали активнее отстаивать свои потребительские права. С другой – поезда действительно стали чаще опаздывать – и пригородные и междугородные.

      В пресс-службе компании Deutsche Bahn говорят, что в 2018 году причинами сбоев движения была частью плохая погода:

      • В январе 2018 года движение поездов останавливали из-за урагана Фредерик на северо-западе Германии.
      • В феврале железную дорогу парализовало из-за 30-градусного мороза во многих федеральных землях.
      • В марте Германию заваливало снегом, а в мае и июне – заливало дождями.
      • В июле – августе держалась аномальная жара, тоже влияло на движение (периодически железнодорожники были вынуждены останавливать поезда из-за перегретых рельс).
      • Кроме того, в мае, октябре и декабре на дороге бастовали рабочие, чтобы добиться повышения зарплат.

      К теме: Как украинцы ездили в Европу поездами в 2019 году

      И еще один момент: если раньше пассажиры выражали недовольство только точностью поездов Deutsche Bahn, то впоследствии начали жаловаться еще на плохой сервис. И, соответственно, также требовать за него компенсации.

      Заметим, что если поезд Deutsche Bahn прибыл или отправился на час позже, пассажир имеет право на возмещение 25% стоимости билета, двухчасовое опоздание гарантирует возврат 50% цены. При определенных обстоятельствах можно даже выбить у Deutsche Bahn оплату ночлега в отеле.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Бизнес Новости политики Транспорт Евросоюз Европа Железная дорога Укрзализниця
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