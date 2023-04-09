Девочку звали Ирина, она погибла, – Зеленский в обращении рассказал об ударе по Запорожью

Владимир Зеленский вечером 9 апреля обратился к украинцам. Президент рассказал о жутком террористическом ударе, который Россия нанесла по Запорожью.

Зеленский рассказал, что этой ночью российские оккупанты ударили по Запорожью ракетами С-300. Зафиксировано попадание в жилой дом, сообщает 24 Канал.

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Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Мужчина тоже. Мои соболезнования... Женщина – в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь,

– заявил Зеленский.

Владимир Зеленский обратился к украинцам 9 апреля: смотрите видео

Зеленский заметил, что государство-террорист проводит это Вербное воскресенье и вгоняет себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества.

Украинский лидер напомнил украинцам, что каждый христианский праздник учит: зло – непременно проиграет. Украинцы должны верить в это и верят. Необходимо приближать проигрыш зла. И украинцы приближают. А мир – вместе с ними.

Президент поблагодарил каждого в мире, кто вместе с Украиной сейчас. Зеленский подчеркнул, что он благодарит всех, кто ликвидирует последствия террористических ударов России по украинским населенным пунктам, благодарит медиков, спасателей и, конечно, украинских защитников и защитников.

Зеленский подчеркнул, что Украина готовится к активной новой неделе, в частности, в международной работе. Украинский лидер подчеркнул: будут работать, чтобы усилить оборону, усилить воинов ВСУ.