Девушка Шишова обращается к Западу: хочет знать правду о его смерти

Божена Жолудь – девушка Виталия Шишова, пытается привлечь внимание мирового сообщества к его гибели. Она направила в дипучреждения нескольких государств соответствующие обращения.

Соответствующее обращение девушка Шишова опубликовала в телеграм-канале. К тому же в Киеве состоялась протестная акция под посольством Беларуси

Напомним Девушка белорусского активиста Шишова до сих пор не может похоронить его тело

Обращение к мировому сообществу

Божена Жолудь рассказала, что уже направила обращение в посольство США. В дальнейшем она пообещала передать такие же заявления в другие посольства: Польши, Великобритании, Германии, Франции.

Хочу привлечь внимание мирового сообщества по делу об убийстве моего гражданского мужа Виталия Шишова,

– рассказала Божена Жолудь.

Правда, содержания обращения она не обнародовала.

Гибель Шишова: главное

Виталий Шишов – глава "Белорусского дома в Украине". Он исчез в Киеве 2 августа, а на следующий день его нашли повешенным в парке.

Друзья погибшего и его девушка Божена не верят в то, что Шишов совершил самоубийство. Они уверены – это убийство рук спецслужб России или Беларуси.

Они рассказали, что за Виталием следили с тех пор, как он приехал в Украину. СБУ предупреждала активиста об опасности.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Митинг под посольством Беларуси

В Беларуси против девушки погибшего активиста Виталия Шишова открыли уголовное дело. Божену Жолудь подозревают в том, что она якобы призывала к массовым беспорядкам.

Под посольством Беларуси в Киеве около десятка людей с бело-красно-белыми национальными флагами провели митинг.

Они требовали обратить внимание на ненадлежащее медицинское обслуживание "политических заключенных режима Лукашенко". Как сообщает телегам-канал Pavlovsky.news, участники акции возмущены, что белорусские власти не предоставляют заключенным нормальный медицинский уход.



Протест в Киеве под посольством Беларуси

Они требовали от международных организаций обратить внимание "на издевательства над людьми в тюрьмах Беларуси".