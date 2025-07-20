Девушка, которая выкрикивала "Слава России" в метро Киева не имеет претензий к мужчине, который ее ударил

Девушка, которая выкрикивала пророссийские лозунги в Киевском метро, отказалась выдвигать обвинения против мужчины, который ударил ее во время инцидента. Полиция установила всех участников происшествия.

Всех участников происшествия опросили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции.

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Что известно о девушке, которая выкрикивала "слава России"?

Правоохранители установили и допросили всех участников конфликта, зафиксированного на видео. По словам полиции, женщина не имеет претензий к мужчине, который ее ударил.

В случае, если она обратится с заявлением в полицию, действиям другого участника конфликта будет дана правовая оценка согласно нормам действующего законодательства,

– добавили в полиции.

Инцидент произошел 18 июля. По данным СМИ и Telegram-каналов, в вагоне метро девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла пассажиров и выкрикивала "Слава России". Один из мужчин сначала ударил ее по голове рукой, потом толкнул ногой. Другие пассажиры поддержали идею высадить девушку из вагона.

После огласки полиция установила личность девушки – ею оказалась 25-летняя жительница Киева. Она объяснила, что была пьяной из-за личных проблем и не помнит, что именно происходило. Женщину привлекли к административной ответственности.