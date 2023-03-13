Мечтала о Путине и называла Россию "классной": в Харьковской области объявили о подозрении девушке

В январе украинцев возмутила своими заявлениями 24-летняя жительница Луганщины Елена, которая в прямом эфире заявила, что выступает за Россию и хочет к Путину. Однако почему-то она отправилась из Луганщины не дальше на Восток, за украинско-российскую границу, а переехала в Чугуев, что в Харьковской области.

Однако против нее оперативно возбудили дело харьковские следователи, о чем тогда сообщал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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Возмутительные заявления предательницы Украины

6 января Елена ответила на вопрос в соцсети, что в Штаты ехать не хочет. В то же время ей нравится Путин, развязавший в Украине войну, и страна-оккупантка, из-за действий жителей которой она сама была вынуждена покинуть свой дом.

Я к Путину хочу. Хочу, чтобы Путин приехал. Я за Россию. Россия классная, а Украина – х**я,

– заявила тогда она.

Тогда Сергей Болвинов подчеркнул, что после проведения дознания и сбора всех доказательств в самое короткое время любительница Путина будет уведомлена о подозрении, а дело направлено в суд.

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В марте девушке сообщили о подозрении

13 марта к беженке из Луганщины Елене пришли. Однако не российский диктатор, а правоохранители, чтобы сообщить о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Женщине инкриминировали нарушение части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Согласно статье это правонарушение карается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Будет ли еще какое-нибудь наказание – станет известно после заседания суда.

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