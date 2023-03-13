Мечтала о Путине и называла Россию "классной": в Харьковской области объявили о подозрении девушке
Источник:Харьковская областная прокуратура
В январе украинцев возмутила своими заявлениями 24-летняя жительница Луганщины Елена, которая в прямом эфире заявила, что выступает за Россию и хочет к Путину. Однако почему-то она отправилась из Луганщины не дальше на Восток, за украинско-российскую границу, а переехала в Чугуев, что в Харьковской области.
Однако против нее оперативно возбудили дело харьковские следователи, о чем тогда сообщал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
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Возмутительные заявления предательницы Украины
6 января Елена ответила на вопрос в соцсети, что в Штаты ехать не хочет. В то же время ей нравится Путин, развязавший в Украине войну, и страна-оккупантка, из-за действий жителей которой она сама была вынуждена покинуть свой дом.
Я к Путину хочу. Хочу, чтобы Путин приехал. Я за Россию. Россия классная, а Украина – х**я,
– заявила тогда она.
Тогда Сергей Болвинов подчеркнул, что после проведения дознания и сбора всех доказательств в самое короткое время любительница Путина будет уведомлена о подозрении, а дело направлено в суд.
"Я за Россию. Россия классная": возмутительные видео
В марте девушке сообщили о подозрении
13 марта к беженке из Луганщины Елене пришли. Однако не российский диктатор, а правоохранители, чтобы сообщить о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Женщине инкриминировали нарушение части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Согласно статье это правонарушение карается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Будет ли еще какое-нибудь наказание – станет известно после заседания суда.
Коллаборационная деятельность в Украине: последние новости
- СБУ стало известно, что советник городского головы Очакова Николаевской области по указанию россиян пытался завербовать своего босса для сдачи города. Эту задачу он получил от главного управления генерального штаба вооруженных сил России. Однако его задержали.
- Отметим, что деятельность в пользу России не всегда завершается благополучно – задержанием, штрафами или тюремным заключением. Иногда за это приходится платить жизнью. Так, 13 марта во временно оккупированной Новой Каховке партизаны "Атеш" взорвали коллаборанта, заместителя главы так называемой администрации города.
- Интересно также, что 11 марта стало известно, что коллаборанты массово начали выезжать в Россию из Донецкой и Луганской областей. Поэтому на выезде с оккупированных территорий наблюдают огромные очереди.