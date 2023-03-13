Однак проти неї оперативно відкрили справу харківські слідчі, про що тоді повідомляв начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
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Обурливі заяви зрадниці України
6 січня Олена відповіла на запитання у соцмережі, що в Штати їхати не хоче. Натомість їй подобається Путін, який розв'язав в Україні війну, та країна-окупантка, через діяння жителів якої вона сама була вимушена покинути свою домівку.
Я до Путіна хочу. Хочу, щоб Путін приїхав. Я за Росію. Росія класна, а Україна – х**я,
– заявила тоді вона.
Тоді Сергій Болвінов підкреслив, що після проведення дізнання та збору всіх доказів в найкоротший час любительниці Путіна буде повідомлено про підозру, а справу скеровано до суду.
"Я за Росію. Росія класна": обурливі відео
У березні дівчині повідомили про підозру
13 березня до біженки з Луганщини Олени таки прийшли. Однак не російський диктатор, а правоохоронці, щоб повідомити про підозру за фактом колабораційної діяльності. Жінці інкримінували порушення частини 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Згідно зі статтею це правопорушення карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Чи буде ще якесь покарання – стане відомо після засідання суду.
Колабораційна діяльність в Україні: останні новини
- СБУ стало відомо, що радник міського голови Очакова, що на Миколаївщині, за вказівкою росіян намагався завербувати свого боса для здачі міста. Це завдання він отримав від головного управління генерального штабу збройних сил Росії. Однак натомість його затримали.
- Зазначимо, що діяльність на користь Росії не завжди завершується благополучно – затриманням, штрафами чи ув'язненням. Іноді за це доводиться платити життям. Так, 13 березня у тимчасово окупованій Новій Каховці партизани "Атеш" підірвали колаборанта, заступника голови так званої адміністрації міста.
- Цікаво також, що 11 березня стало відомо, що колаборанти масово почали виїжджати до Росії з Донецької та Луганської областей. Через це на виїзді з окупованих територій спостерігають величезні черги.