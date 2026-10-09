Наводил вражеский огонь на собственное подразделение: СБУ задержала мобилизированного из Полтавской области

Украинские правоохранители разоблачили военного, который работал на российскую разведку. Он искал легких денег, но СБУ нейтрализовала угрозу. Теперь преступнику грозит наказание.

Предателем оказался мобилизованный житель Полтавской области, сообщает Служба безопасности Украины.

Как действовал российский информатор?

Согласно материалам дела, военнослужащий самовольно покинул часть и начал искать "легкие" деньги в телеграм-каналах. Там его и завербовали российские спецслужбы. Мужчине поручили вернуться после СОЧ в свое подразделение, чтобы собирать разведданные. В частности, он передал россиянам геоданные пункта временной дислокации батальона, где проходил службу.

Впоследствии фигурант покинул воинскую часть якобы для поездки в госпиталь, но в медучреждение не прибыл. Вместо этого он скрывался по месту жительства в Кременчуге.

Результаты операции по обезвреживанию

Правоохранители обеспечили безопасность позиций украинских военных, которые могли оказаться под угрозой, и задержали подозреваемого. Во время обыска у него изъяли телефон с перепиской с российским спецслужбистом. Для конспирации мужчина использовал анонимный чат и регулярно удалял сообщения.

Контрразведка СБУ разоблачила агента РФ / Фото СБУ

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. Мужчина находится в СИЗО без права выхода под залог: ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Харьковской и Полтавской областях под процессуальным руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Ранее мы писали о подобных случаях. В частности, в Киевской области СБУ задержала агента ФСБ, который также ушел в СОЧ, чтобы корректировать удары по столице и разведывать ситуацию в Полтавской области. А в Харьковской области контрразведка разоблачила мобилизованного бойца ВСУ, который передавал российским спецслужбам секретную информацию об украинских защитниках.