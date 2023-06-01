Сбежала целая рота с оружием и техникой: в новых российских отрядах "Шторм Z" массовое дезертирство
В Донецкой области одна из рот российского спецподразделения "Шторм Z" сбежала со своих позиций. За короткое время это уже шестой случай массового дезертирства в новом оккупационном отряде.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, российских дезертиров уже разыскивает росгвардия.
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Росгвардия хочет вернуть роту на позиции
Жданов отметил, что у оккупантов наблюдается резкое падение военной дисциплины. Возле села Ягодное Донецкой области сбежала целая рота из состава 27-й отдельной мотострелковой бригады, которая насчитывала 90 человек.
Ушли они с оружием и захватили с собой технику. Возможно, в их распоряжении есть танк. Сейчас их пытается найти росгвардия, чтобы нейтрализовать и пытаться вернуть на место. За последний небольшой период времени это 6 случай массового дезертирства в ротах "Шторм Z",
– сказал он.
Военный эксперт объяснил, что "Шторм Z" – это роты спецподразделения, которые состоят из мобилизованных в возрасте от 30 до 40 лет. Для усиления к ним бросают "зеков". Они стали появляться на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Жданов о дезертирстве в российских отрядах: смотрите видео
Дезертирство в оккупационном войске
- На фоне предстоящего контрнаступления ВСУ среди российских захватчиков все чаще проявляется недовольство и нежелание воевать за амбиции Путина. 24 мая сбежало сразу 39 завербованных бывших заключенных России из лагеря слаживания отряда "Шторм Z", расположенного во временно оккупированном Лисичанске.
- С собой они забрали вооружение и, вероятно, угнали автомобили. Во время бегства они убили побратима, военного так называемого "министерства госбезопасности" псевдореспублики, пытавшегося остановить их.
- Партизанское движение "Атеш", а также некоторые российские СМИ все чаще сообщают о случаях дезертирства российских мобилизованных и бывших заключенных.