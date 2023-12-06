Иностранные СМИ готовят дезинформацию о руководстве Украины: что на этот раз придумали россияне

Иностранные медиа готовят дискредитационные материалы по высшему руководству Украины. Дезинформационную кампанию будут проводить журналисты, имеющие опыт работы в России.

В скором времени на англоязычных ресурсах может появиться манипулятивная информация о военно-политическом руководстве Украины. Главная цель – раскол украинского общества.

Смотрите также Украинская разведка фиксирует вспышку ИПСО, – Юсов сказал, с тех пор как россияне активировались

Чего хотят иностранные СМИ

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что иностранные медиа планируют выпустить серию неправдивых публикаций о высшем руководстве Украины.



Выйдут они на англоязычных ресурсах и их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала власти Путина. Содержат статьи дезинформацию против военно-политического руководства Украины.

Детали от ГУР

Руководитель ГУР Андрей Юсов отметил, что российские спецслужбы планируют привлекать экспертов, политологов, лидеров общественного мнения и журналистов, сообщает hromadske.



"Материалы могут быть разные. Речь идет не об одном материале, это именно волна и серия, и они могут отличаться между собой. Но, в частности, речь идет о конкретных фамилиях военного и политического руководства нашего государства", — подчеркнул Юсов.



Представитель ГУР также добавил, что вспышка дезинформации произойдет именно в период, когда партнеры Украины принимают главные решения по поддержке нашей страны.

Россия разжигает враждебность среди украинцев