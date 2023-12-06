Иностранные СМИ готовят дезинформацию о руководстве Украины: что на этот раз придумали россияне
Источник:Центр противодействия дезинформации
Иностранные медиа готовят дискредитационные материалы по высшему руководству Украины. Дезинформационную кампанию будут проводить журналисты, имеющие опыт работы в России.
В скором времени на англоязычных ресурсах может появиться манипулятивная информация о военно-политическом руководстве Украины. Главная цель – раскол украинского общества.
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Чего хотят иностранные СМИ
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что иностранные медиа планируют выпустить серию неправдивых публикаций о высшем руководстве Украины.
Выйдут они на англоязычных ресурсах и их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала власти Путина. Содержат статьи дезинформацию против военно-политического руководства Украины.
Детали от ГУР
Руководитель ГУР Андрей Юсов отметил, что российские спецслужбы планируют привлекать экспертов, политологов, лидеров общественного мнения и журналистов, сообщает hromadske.
"Материалы могут быть разные. Речь идет не об одном материале, это именно волна и серия, и они могут отличаться между собой. Но, в частности, речь идет о конкретных фамилиях военного и политического руководства нашего государства", — подчеркнул Юсов.
Представитель ГУР также добавил, что вспышка дезинформации произойдет именно в период, когда партнеры Украины принимают главные решения по поддержке нашей страны.
Россия разжигает враждебность среди украинцев
- Ранее сообщалось, что Россия готовит дезинформационную кампанию "Майдан-3". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что враг хочет посеять панику и создать хаос внутри страны. Это, в свою очередь, может привести к перевороту.
- Также медиаэксперт и политический консультант Алексей Ковжун рассказывал, как Россия через свою разветвленную сеть "лидеров мнений" и "экспертов", распространяющих пропагандистские нарративы, разжигает серьезные конфликты в других странах.