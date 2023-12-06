Незабаром на англомовних ресурсах може з'явитись маніпулятивна інформація щодо військово-політичного керівництва України. Головною метою є розкол українського суспільства.

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Чого прагнуть іноземні ЗМІ

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що іноземні медіа планують випустити серію неправдивих публікацій про вище керівництво України.



Вийдуть вони на англомовних ресурсах і їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема, в часи початку влади Путіна Міститимуть статті дезінформацію проти військово-політичного керівництва України.

Деталі від ГУР

Керівник ГУР Андрій Юсов зазначив, що російські спецслужби планують залучати експертів, політологів, лідерів суспільної думки та журналістів, повідомляє hromadske.



"Матеріали можуть бути різні. Йдеться не про один матеріал, це саме хвиля і серія, і вони можуть відрізнятися між собою. Але, зокрема, йдеться про конкретні прізвища військового і політичного керівництва нашої держави", – наголосив Юсов.



Представник ГУР також додав, що спалах дезінформації відбудеться саме в період, коли партнери України приймають головні рішення щодо підтримки нашої країни.

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