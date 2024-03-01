Попытка срыва мобилизации: в ГУР раскрыли детали российской кампании по дезинформации украинцев
Россия планирует в ближайшее время осуществить очередную масштабную дезинформационную кампанию против Украины "Майдан-3". Кремль хочет расшатать украинское общество изнутри, распространяя нарративы о "предательстве" и будет манипулировать максимально чувствительными темами.
Детали об этой дезинформационной спецоперации оккупантов рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что ко всем подобным заявлениям в неофициальных источниках необходимо относиться максимально тщательно, передает 24 Канал.
Смотрите также Разбили миф о "непобедимой России": ВСУ назвали самые известные примеры поражений Москвы
Враг не гнушается ничем
Юсов объяснил, что враг во время своей дезинформационной спецоперации планирует спекулировать на различных темах. Так, Кремль собирается распространять фейки, чтобы сорвать мобилизацию и подорвать международную коалицию.
"Зрада", "позор" и много других слов, которые мы хорошо знаем, и которые будут нестись в разном контексте. Это будут и попытки срыва мобилизационной кампании. Это и попытка делегитимизации решений украинской власти, и в целом расшатывание ситуации внутри нашей страны. Это и подрыв нашей международной коалиции. Использование тех же российских нарративов, но не всегда напрямую. То есть это может происходить разными способами,
– пояснил Юсов.
Представитель ГУР МО отметил, что Кремль будет распространять дезинформацию там, где есть вместо экспертной дискуссии истерика и нагнетание, а также через "анонимные источники". Юсов акцентировал, что к таким сообщениям нужно относиться максимально придирчиво.
"Главное оружие этой дезинформационной кампании целится прямо в мозг украинцев, и в душу, и в сердце. Манипуляция на самых тонких и чувствительных темах, в том числе – касающихся обращением с военнопленными. Враг здесь не гнушается ничем. Поэтому действительно, объединенное заявление Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины – это определенный информационный шаг на опережение для дополнительного сплочения украинского общества и проукраинской коалиции в мире", – заявил представитель ГУР МО.
Кремль готовит масштабную дезинформационную кампанию "Майдан-3"
- Еще в ноябре 2023 года Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию под названием "Майдан-3". Президент Украины тогда подчеркнул, что оккупанты будут пытаться посеять раскол в нашем обществе, создав "хаос" внутри страны и, в конце концов, устранить власть.
- Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины на днях обнародовал официальное заявление, в котором расписал план вражеской спецоперации "Майдан-3". Основные направления и цели врага – срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире.
- По словам Юсова, Кремль может привлечь к спецоперации общественных и политических деятелей, которые будут распространять тезисы российской пропаганды. В ГУР МО не стали называть имен, однако заверили – список людей, с которыми может сотрудничать враг в спецслужбах есть.
- Однако впоследствии в ГУР назвали несколько имен, которые могут привлечь к "Майдану-3". Говорится о предателе Викторе Медведчуке и пророссийской журналистке, бывшей ведущей каналов Медведчука NewsOne, "Первый независимый" и UkrLive Диане Панченко.
- К слову, "Майдан-3" – одна из самых масштабных дезинформационных операций врага. По приблизительным оценкам, враг потратил на нее около 1,5 миллиарда долларов.