"Зеленский как Гитлер", "Украина – террористка": румынская сенатор Шошоаке снова отличилась
Источник:Sinar Sosro
Недавно румынская сенатор призвала аннексировать часть территорий нашего государства. Уже через несколько дней Диана Шошоаке сделала еще одно абсурдное заявление.
Шошоаке отреагировала на ее включение в базу "Миротворца". Одиозная сенатор заявила, что это свидетельствует о том, что Украина будто бы является государством "с террористическим уклоном".
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Вы понимаете, насколько Украина презирает Румынию, если позволяет себе "официально угрожать смертью" сенатору Румынии? Чем Румыния поддерживает Украину, "убийством" парламентариев, говорящих правду?
– цинично закричала Шошоаке.
Также она отметила, что если Украине разрешат "угрожать" высокопоставленным лицам Румынии и вмешиваться в румынскую политику, якобы "завтра Киев будет решать, кого привлекать к ответственности, кому разрешено баллотироваться или нет, и как управлять страной, если это уже происходит".
Сенатор добавила, что теперь Румыния имеет возможность показать, существует ли еще она как государство, и выступить против "преступной страны", или подтвердить, что она за одну ночь "стала вассалом Украины и колонией Киева". Кроме того, Шошоаке в очередной раз пыталась оправдаться, мол, "просила вернуть" земли, потому что якобы просто "защищала румынское меньшинство".
"Украина полностью дисквалифицировала себя, и это момент, когда международная общественность также должна осознать, что Украина не заслуживает оказанной ей поддержки, потому что она является потомком нацистской империи, а Зеленский не может быть кем-то другим, как Гитлером", – цинично отметила Шошоаке.
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Шошоаке создает угрозу национальной безопасности
- Отметим, что Диана Шошоаке – юрист, основатель партии SOS и внефракционный сенатор в парламенте Румынии. Ее не раз критиковали за связи с Россией.
- Недавно она предложила законопроект о денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве Румынии и Украины. Призвала Киев отдать Румынии исторические территории, на которых "проживают братья-румыны". Речь идет об острове Змеином, северной части Буковины, Герце, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), а также историческом Марамуреше.
- Спикер МИД Олег Николенко назвал действия Шошоаке "классическим примером из методики российского реваншизма". Также он подчеркнул, что в МИДе решительно осуждают попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины. Кроме того, Министерство инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, создающее угрозу национальной безопасности.