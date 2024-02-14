Немка, выбравшая Украину как свой дом: в Киеве попрощались с боевым медиком Дианой Вагнер

Перед Новым Годом наша страна потеряла еще одну свою преданную защитницу. На фронте погибла главный боевой медик "Карпатской Сечи".

14 февраля в 12 утра в Киеве в Михайловском соборе состоялось прощание с Дианой Вагнер. Немецкой девушкой с украинским сердцем, передает 24 Канал.

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Спасла много жизней украинских воинов

Провести в последний путь военную пришли ее родные, друзья и собратья.

Эта девушка была настоящая дочь своего победоносного народа. Без колебаний она бросалась на спасение раненых бойцов в горячих участках фронта. Абсолютная преданность делу, немецкая организованность, сфокусированность в действиях и скорость принятия решений на фоне медицинской образованности спасли много жизней украинских солдат,

– именно так вспоминают защитницу бойцы Третьей штурмовой сотни 49 ЗШБ "Карпатская Сечь".

Они отмечают любовь Вагнер к Украине. Говорят, эта девушка больше всего стремилась к победе над врагом и жизни в цветущем деоккупированном государстве. Хотя ее имя не попадалось в медиапространстве, Диану любили здесь, в Украине.

Она выполняла свою работу на фронте без намека на позерство и пиара в соцсетях. Такие люди честны с собой с друзьями и смотрят в глаза Богу в конце земного пути,

– отметили собратья погибшей.

Воевала более двух лет

Диана Вагнер – главный медик Третьей штурмовой сотни 49-й ЗШБ "Карпатская Сечь" с позывным "Snake". Она провела на фронте более двух лет.

Девушка погибла 30 января на Сватовском направлении в Луганской области, спасая раненых колумбийских воинов украинской армии.

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Известно, что Диана родилась 21 июня 1987 года в Германии. Она любила украинскую культуру и традиции, изучала язык и ждала получения украинского гражданства.

Перед церемонией в Киеве с Вагнер прощались в Славянске. Об этом сообщили в "Карпатской Сечи".

"Snake" была "немкой, выбравшей Украину как свой дом. Боевой медик, она спасла десятки жизней сечевиков и получила вечную жизнь на поле боя,

– заявили там.

Кадры с церемонии прощания с Дианой Вагнер / Фото Валентины Полищук