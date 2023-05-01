Дианов передал более полутора миллионов на лечение раненого офицера ВСУ

1 мая 2023, 22:59
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Михаил Дианов

Морпих из "Азовстали" Михаил Дианов передал 1 миллион 800 тысяч гривен на лечение тяжелораненого офицера ВСУ Богдана Кушана.

Дианов рассказал, что лейтенант 95-й ОДШБ Богдан Куш был тяжело ранен в боях под Изюмом еще больше года назад.

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Куш самостоятельно не может передвигаться и требует длительного лечения. Морпих передал 1,8 миллиона гривен на лечение.

Боец нуждается в реабилитации

В настоящее время Богдан находится в Украине, но в ближайшее время продолжит лечение и реабилитацию в Барселоне в Гуттманном Институте. Заведение специализируется на нейрореабилитации и лечении тяжелых повреждений головного и спинного мозга.

Он надеется, что лечение вернет Богдана к нормальной жизни.

Что известно о Михаиле Дианове

  • Защитник пошел добровольцем на фронт, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Он присоединился к 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, позже стал морским пехотинцем 36-й бригады.
  • Его ранили во время боев за Мариуполь. Он попал на завод имени Ильича, а оттуда – на "Азовсталь".
  • 16 мая 2022 года Дианов попал в плен вместе с другими защитниками "Азовстали".
  • Михаил Дианов выжил и был освобожден из плена по обмену 21 сентября.

Автор: Ольга Музика