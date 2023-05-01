Дианов передал более полутора миллионов на лечение раненого офицера ВСУ

Морпих из "Азовстали" Михаил Дианов передал 1 миллион 800 тысяч гривен на лечение тяжелораненого офицера ВСУ Богдана Кушана.

Дианов рассказал, что лейтенант 95-й ОДШБ Богдан Куш был тяжело ранен в боях под Изюмом еще больше года назад.

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Куш самостоятельно не может передвигаться и требует длительного лечения. Морпих передал 1,8 миллиона гривен на лечение.

Боец нуждается в реабилитации

В настоящее время Богдан находится в Украине, но в ближайшее время продолжит лечение и реабилитацию в Барселоне в Гуттманном Институте. Заведение специализируется на нейрореабилитации и лечении тяжелых повреждений головного и спинного мозга.

Он надеется, что лечение вернет Богдана к нормальной жизни.

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