Діанов розповів, що лейтенант 95-ї ОДШБ Богдан Куш був важко поранений у боях під Ізюмом ще понад рік тому.

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Куш самостійно не може пересуватись та потребує довгострокового лікування. Морпіх передав 1,8 мільйона гривень на лікування.

Боєць потребує реабілітації

Наразі Богдан перебуває в Україні, але найближчим часом продовжить лікування та реабілітацію у Барселоні в Інституті Гуттманна. Заклад спеціалізується на нейрореабілітації й лікуванні важких ушкоджень головного і спинного мозку.

Він сподівається, що лікування поверне Богдана до нормального життя.

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