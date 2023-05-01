Діанов розповів, що лейтенант 95-ї ОДШБ Богдан Куш був важко поранений у боях під Ізюмом ще понад рік тому.
До речі Не залишили росіянам жодного робочого ствола, – морпіх Діанов про вихід з "Азовсталі"
Куш самостійно не може пересуватись та потребує довгострокового лікування. Морпіх передав 1,8 мільйона гривень на лікування.
Боєць потребує реабілітації
Наразі Богдан перебуває в Україні, але найближчим часом продовжить лікування та реабілітацію у Барселоні в Інституті Гуттманна. Заклад спеціалізується на нейрореабілітації й лікуванні важких ушкоджень головного і спинного мозку.
Він сподівається, що лікування поверне Богдана до нормального життя.
Що відомо про Михайла Діанова
- Захисник пішов добровольцем на фронт, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Він долучився до 79-тої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, пізніше став морським піхотинцем 36-ї бригади.
- Його поранили під час боїв за Маріуполь. Він потрапив на завод імені Ілліча, а звідти – на "Азовсталь".
- 16 травня 2022 року Діанов потрапив у полон разом з іншими захисниками "Азовсталі".
- Михайло Діанов вижив і був звільнений з полону за обміном 21 вересня.