8 марта – официальный выходной или рабочий день: в Дие запустили новый опрос

28 февраля 2023, 13:52
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Источник:

Дия

В приложении Дия появился опрос о 8 марта. В нем можно проголосовать, каким должен быть этот день – выходной или рабочий.

Сейчас в парламенте решают, что делать с 8 марта после украинской победы. Есть два варианта – оставить официальным выходным или сделать рабочим днем.

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Что известно о новом опросе в Дие

В большинстве стран мира 8 марта – обычный рабочий день, а вот в постсоветских – официальный выходной. Поэтому пора решить судьбу праздника.

Чтобы принять участие в опросе, нужно зайти в Дию, нажать "Услуги", выбрать "Опрос" и проголосовать.

Каждый голос в Дие учтут перед принятием законопроекта. Опрос будет продолжаться с 28 февраля по 6 марта.

Как проголосовать в Дие в опросе о 8 марта: смотрите видео

В Украине хотят отменить празднование 8 марта: детали

  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предложили отменить выходные дни на 1 и 9 мая и 8 марта.
  • Так, нардепы предлагают отменить празднование 8 марта международного женского дня. Авторы законопроекта объяснили это тем, что он установлен оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин.
  • Вместо 8 марта предлагают создать праздник Дня Украинской женщины 25 февраля, в день рождения Леси Украинки.
  • Также выходным хотят делать день рождение Тараса Шевченко 9 марта.

Автор: Софія Ковнір